Capão Bonito promove o Natal Iluminado em pontos especiais Este ano, o brilho é muito maior: são 18 km de luzes LED, instalados com dedicação pelos servidores municipais

A 5ª edição do Natal Iluminado começou oficialmente na sexta-feira, 5 de dezembro, com a emocionante Chegada das Luzes de Natal no Parque Recanto das Águas “Prefeito Dr. Hélio de Souza”. Foi um momento marcante que abriu oficialmente as celebrações natalinas em nossa cidade — e a nossa decoração está simplesmente fantástica.

Este ano, o brilho é ainda maior: são 18 km de luzes LED, instalados com dedicação pelos servidores municipais, iluminando três pontos especiais — Praça do Tropeiro, Praça Rui Barbosa e o grande espetáculo no Parque das Águas, que tem encantado todas as famílias que passam por lá.

‌



Divulgação

O prefeito Júlio Fernando, a primeira-dama Ana Luiza, o vice-prefeito Roberto Tamura, o presidente da Câmara, Alan Senciatti, vereadores e convidados prestigiaram a cerimônia, reconhecendo o excelente trabalho do secretário de Obras, Felipe Marques, e de cada servidor envolvido. Um verdadeiro presente ao povo de Capão Bonito!

O prefeito Júlio Fernando aproveitou o momento para trazer uma mensagem especial de Natal à população.

‌



“É um momento especial onde celebramos muitas conquistas e que projetamos muitas outras para 2026 e estamos felizes por poder proporcionar ao nosso povo um Natal Especial, afirmou o prefeito.

A programação segue intensa e totalmente gratuita, reforçando o compromisso com a cultura, o lazer e o espírito natalino.

‌



Divulgação

Nos últimos dias, o público pôde acompanhar shows de fé e louvor, apresentações de dança e música, além de atrações especiais como o Show Rodrigo Ferreira no Dia da Padroeira — reunindo emoção, devoção e alegria na Praça Rui Barbosa.

E tem muito mais! Entre as próximas atrações: Sorteio IPTU Premiado, apresentações de corais, dança, música, espetáculos de palhaçaria, shows de sertanejo, rock e MPB, além de momentos especiais no Parque das Águas — como o Show de Natal com o grupo Contagia, passeio de caiaque, e claro, a tão esperada Parada Natalina, com Papai Noel, desfiles, fanfarras, brinquedos infláveis e participação de grupos culturais, entidades, clubes e artistas locais.

‌



No dia 20, o Parque das Águas recebe novamente o bom velhinho e, às 20h, a apresentação especial do Lounge 3 Group, trazendo o melhor do jazz, MPB, boleros e clássicos internacionais. Uma noite inesquecível.

A programação segue até o dia 23, quando acontece o Natal na Vila Aparecida, com chegada do Papai Noel, distribuição de doces e brinquedos infláveis para as crianças.

Durante todo o mês, a Biblioteca Municipal “Prof. Mário Gemignani” exibe uma linda mostra de arte aberta ao público.