Capela do Alto lança nova fase de programa que ajudou a criar mais de mil vagas de emprego Evento vai acontecer nesta sexta-feira Record Paulista|Do R7 25/09/2025 - 12h10 (Atualizado em 25/09/2025 - 12h13 )

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, vai realizar nesta sexta-feira, 26 de setembro, o Encontro de Lançamento da 3ª Fase do Programa Invista em Capela do Alto.

Desde 2017, quando foi lançada a primeira fase do Programa “Invista em Capela do Alto”, segundo a prefeitura, houve uma revolução. Na fase inicial, foram atraídas 32 novas empresas e criadas mais de mil vagas de emprego.

A segunda fase elevou ainda mais esse patamar: mais de 50 empresas e mais de 4 mil novas oportunidades de trabalho transformaram a realidade local. Com isso, Capela do Alto tornou-se um polo de desenvolvimento promissor.

E, na sexta-feira, será lançada a 3ª Fase do Programa Invista em Capela do Alto. O foco da fase 3 será investir na capacitação da mão de obra local, preparando nossos cidadãos para as oportunidades que já estão na cidade — e para as que estão por vir, com a criação do 4º Polo Industrial.

A Prefeitura de Capela do Alto ressaltou que muitos jovens antes tinham que procurar emprego longe da cidade. Mas, agora, eles têm motivos para permanecer na cidade.