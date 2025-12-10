Caravana de Natal Coca-Cola ilumina 19 cidades da região de Sorocaba Ação tradicional da Sorocaba Refrescos reforça o convite para “viver o espírito natalino” ao levar luzes, música e encantamento para milhares de pessoas

A magia do Natal já está nas ruas da região. A Sorocaba Refrescos promove, desde o dia 28 de novembro, a tradicional Caravana de Natal Coca-Cola, que este ano percorrerá 19 cidades ao todo, levando luz, música, personagens icônicos e o encanto natalino que marcam a data.

Em 2025, a campanha nacional da Coca-Cola reforça um convite simples e poderoso: “Viva o espírito natalino”. A Caravana traduz esse conceito ao transformar as ruas em espaços de celebração, encontro e brilho, estimulando as pessoas a se conectarem, repartirem bons momentos e entrarem no espírito natalino por meio de pequenas atitudes que fazem diferença.

“Para nós, é um privilégio levar essa atmosfera tão especial para milhares de pessoas na nossa região. A cada parada, vemos olhares emocionados, famílias reunidas e crianças encantadas. É essa conexão humana que torna a Caravana de Natal tão significativa. A Sorocaba Refrescos tem orgulho de fazer parte dessa tradição e de proporcionar experiências que celebram o verdadeiro espírito natalino”, afirma Cristiano Biagi, CEO da Sorocaba Refrescos.

Neste ano, o trajeto vai até 21 de dezembro, com múltiplas datas em algumas cidades, sempre com caminhões iluminados que encantam o público e resgatam a memória afetiva de uma das campanhas mais queridas da Coca-Cola.

O itinerário completo, com horários, trajetos e pontos de parada, está disponível no site oficial: natal.coca-cola.com.br. Você também pode acompanhar as paradas pelo nosso Instagram: @sorocabarefrescoscocacola. As rotas podem ser ajustadas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Confira todas as cidades e datas da Caravana 2025:

Sorocaba – 28/11, 03/12, 04/12, 11/12 e 21/12

Itu – 29/11 e 17/12

Itapetininga – 30/11 e 15/12

Cerquilho – 01/12

Tietê – 01/12

Boituva – 02/12

Porto Feliz – 03/12

Piedade – 06/12

Mairinque – 07/12

Votorantim – 08/12

Cesário Lange – 10/12

Tatuí – 12/12

Itapeva – 13/12

Itararé – 14/12

Ibiúna – 16/12

Salto – 19/12

São Miguel Arcanjo – 20/12

Pilar do Sul – 20/12

São Roque – 18/12