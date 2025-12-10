Caravana de Natal Coca-Cola ilumina 19 cidades da região de Sorocaba
Ação tradicional da Sorocaba Refrescos reforça o convite para “viver o espírito natalino” ao levar luzes, música e encantamento para milhares de pessoas
A magia do Natal já está nas ruas da região. A Sorocaba Refrescos promove, desde o dia 28 de novembro, a tradicional Caravana de Natal Coca-Cola, que este ano percorrerá 19 cidades ao todo, levando luz, música, personagens icônicos e o encanto natalino que marcam a data.
Em 2025, a campanha nacional da Coca-Cola reforça um convite simples e poderoso: “Viva o espírito natalino”. A Caravana traduz esse conceito ao transformar as ruas em espaços de celebração, encontro e brilho, estimulando as pessoas a se conectarem, repartirem bons momentos e entrarem no espírito natalino por meio de pequenas atitudes que fazem diferença.
“Para nós, é um privilégio levar essa atmosfera tão especial para milhares de pessoas na nossa região. A cada parada, vemos olhares emocionados, famílias reunidas e crianças encantadas. É essa conexão humana que torna a Caravana de Natal tão significativa. A Sorocaba Refrescos tem orgulho de fazer parte dessa tradição e de proporcionar experiências que celebram o verdadeiro espírito natalino”, afirma Cristiano Biagi, CEO da Sorocaba Refrescos.
Neste ano, o trajeto vai até 21 de dezembro, com múltiplas datas em algumas cidades, sempre com caminhões iluminados que encantam o público e resgatam a memória afetiva de uma das campanhas mais queridas da Coca-Cola.
O itinerário completo, com horários, trajetos e pontos de parada, está disponível no site oficial: natal.coca-cola.com.br. Você também pode acompanhar as paradas pelo nosso Instagram: @sorocabarefrescoscocacola. As rotas podem ser ajustadas a qualquer momento, sem aviso prévio.
Confira todas as cidades e datas da Caravana 2025:
Sorocaba – 28/11, 03/12, 04/12, 11/12 e 21/12
Itu – 29/11 e 17/12
Itapetininga – 30/11 e 15/12
Cerquilho – 01/12
Tietê – 01/12
Boituva – 02/12
Porto Feliz – 03/12
Piedade – 06/12
Mairinque – 07/12
Votorantim – 08/12
Cesário Lange – 10/12
Tatuí – 12/12
Itapeva – 13/12
Itararé – 14/12
Ibiúna – 16/12
Salto – 19/12
São Miguel Arcanjo – 20/12
Pilar do Sul – 20/12
São Roque – 18/12