Carnaval 2026 em Araçoiaba da Serra começa nesta sexta-feira Programação terá quatro noites e duas matinês, com arena coberta e monitoramento por câmeras de segurança

O Carnaval 2026 em Araçoiaba da Serra inicia nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, e segue até o dia 17, na Praça Coronel Almeida. O evento contará com uma programação especial, reunindo música, dança e atrações para todos os públicos, incluindo apresentações culturais, blocos carnavalescos e matinês voltadas ao público infantil.

A abertura acontece na sexta-feira (13), a partir das 19h, com apresentações de DJ GK, Julinho Simpatia, Luis Sales e da Cia de Dança DNA. No sábado (14), a programação começa às 19h, com DJ GK, Samba em Família, Cássio Ferraz e Amanda Linz.

No domingo (15), das 15h às 18h, será realizada a matinê infantil, com pocket show Guerreiras do K-pop, atividades recreativas como canhão de espuma, pintura facial, oficina de máscaras, desfile de fantasias, brinquedos infláveis e a participação do Palhaço Espirro. Após o intervalo para a missa, as atrações retornam às 20h, com o Bloco 60+ Centro Recreativo Morada do Sol, Samba Show e Casa do Ritmo.

Na segunda-feira (16), a partir das 19h, o evento segue com o Bloco Tô que Tô na Inclusão, além dos shows de Eli Ramos e Banda, Andressa Leme e Banda e Preto do Axé, com participação do Palhaço Espirro.

O encerramento ocorre na terça-feira (17), com matinê a partir das 15h, incluindo pocket show Mickey Carnavalesco e diversas atividades recreativas para o público infantil. À noite, a programação segue com DJ GK, Giovana Mascarenhas e Banda Astro Luz, Cia de Dança DNA e Preto do Axé, com encerramento previsto para as 20h.

Para garantir conforto e segurança ao público, o evento contará com arena coberta, dois pórticos de acesso, monitoramento por câmeras de segurança e equipes de apoio durante toda a programação. A estrutura inclui ainda uma praça de alimentação em área coberta, proporcionando mais comodidade aos foliões.

A expectativa é que o Carnaval movimente cerca de R$ 500 mil na economia local, com público estimado de até 10 mil pessoas por dia, beneficiando o comércio, serviços, turismo e pequenos empreendedores. Historicamente, o período registra crescimento do fluxo de visitantes de cidades vizinhas, ampliando o consumo e fortalecendo a economia local.