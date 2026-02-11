Carnaval de São Roque 2026 tem programação gratuita e atrações para toda a família Agenda reúne blocos carnavalescos, desfiles de escolas de samba e eventos musicais

São Roque já está em clima de festa e prepara uma programação especial para o Carnaval 2026, com atrações gratuitas e pensadas para toda a família. A agenda reúne blocos carnavalescos, desfiles de escolas de samba e eventos musicais que prometem levar alegria, cultura e diversão para moradores e visitantes.

A abertura da programação aconteceu no dia 7 de fevereiro, com o 4º Festival de Marchinhas de São Roque, realizado na Brasital e que contou com apresentações de interpretes de todo o Brasil, com músicas que abordavam diversos temas, mas sempre com muito bom humor e alegria. Ao final do evento os premiados foram:

1° lugar - Boneca de Ventríloquo – Julio César Mendes (Ubatuba)

2° A Mais Bonita – João Bazílio Chagas (Mairinque)

3° O Trem já Partiu – Luis Felipe Pio (Mairinque)

* Melhor intérprete ( prêmio Carlinhos Charuto ) – Lia Cecilia Levin (São Paulo)

* Caracterização ( prêmio Darcy Penteado ) – Luiz Fernando Barros (Mairiporã)

* Prêmio Povo ( prêmio Iberê do Morro ) - O trem já partiu

Link de compartilhamento

Mas a festa não para e nesta semana cidade será tomada pelo ritmo contagiante dos blocos, e pelo brilho dos desfiles das escolas de samba, reforçando a tradição carnavalesca do município. E temos novidades importantes, começando pelos Blocos de Rua, pois além dos eventos tradicionais com os blocos Allegria, Tardezinha e Sambar&Love teremos o novo bloco Zé Folia.

E a maior novidade do Carnaval: dois dias de desfile para as Escolas de Samba Municipal. O Primeiro bloco de desfiles acontece do domingo do dia 15, com as novas escolas da cidade, a GRES Acadêmicos Nascente do Samba e a Pajé de Ramos.

Já no dia seguinte, as escolas de samba GRES Escola de Samba Corações Unidos, Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria e Escola de Samba Acadêmicos da Vila E.S.A.V na avenida para fechar o Carnaval de São Roque.

Confira o cronograma do Carnaval 2026:

13 de fevereiro – Sexta-feira

🎉 18h - Bloco Allegria

14 de fevereiro – Sábado

🎉 14h30 - Bloco Zé Folia

🎉 18h - Bloco Sambar & Love

15 de fevereiro – Domingo

🕜 14h30 – Bloco Tardezinha

🎶 Desfile das Escolas de Samba

🕗 20h – GRES Acadêmicos Nascente do Samba

🕘 21h – Pajé de Ramos

16 de fevereiro – Segunda-feira

🎉 18h - Bloco Sambar & Love

17 de fevereiro – Terça-feira

🎶 Desfile das Escolas de Samba

🕗 20h – GRES Escola de Samba Corações Unidos

🕘 21h – Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria

🕙 22h –Escola de Samba Acadêmicos da Vila E.S.A.V

As atrações acontecerão na Avenida Bandeirantes, que contará com segurança reforçada da Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Trânsito, proporcionando um ambiente acessível, seguro e voltado para toda a família.

A expectativa é de que a festa movimente a cidade, fortalecendo a cultura local e proporcionando experiências inesquecíveis ao público.