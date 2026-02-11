Carnaval de São Roque 2026 tem programação gratuita e atrações para toda a família
Agenda reúne blocos carnavalescos, desfiles de escolas de samba e eventos musicais
São Roque já está em clima de festa e prepara uma programação especial para o Carnaval 2026, com atrações gratuitas e pensadas para toda a família. A agenda reúne blocos carnavalescos, desfiles de escolas de samba e eventos musicais que prometem levar alegria, cultura e diversão para moradores e visitantes.
A abertura da programação aconteceu no dia 7 de fevereiro, com o 4º Festival de Marchinhas de São Roque, realizado na Brasital e que contou com apresentações de interpretes de todo o Brasil, com músicas que abordavam diversos temas, mas sempre com muito bom humor e alegria. Ao final do evento os premiados foram:
1° lugar - Boneca de Ventríloquo – Julio César Mendes (Ubatuba)
2° A Mais Bonita – João Bazílio Chagas (Mairinque)
3° O Trem já Partiu – Luis Felipe Pio (Mairinque)
* Melhor intérprete ( prêmio Carlinhos Charuto ) – Lia Cecilia Levin (São Paulo)
* Caracterização ( prêmio Darcy Penteado ) – Luiz Fernando Barros (Mairiporã)
* Prêmio Povo ( prêmio Iberê do Morro ) - O trem já partiu
Mas a festa não para e nesta semana cidade será tomada pelo ritmo contagiante dos blocos, e pelo brilho dos desfiles das escolas de samba, reforçando a tradição carnavalesca do município. E temos novidades importantes, começando pelos Blocos de Rua, pois além dos eventos tradicionais com os blocos Allegria, Tardezinha e Sambar&Love teremos o novo bloco Zé Folia.
E a maior novidade do Carnaval: dois dias de desfile para as Escolas de Samba Municipal. O Primeiro bloco de desfiles acontece do domingo do dia 15, com as novas escolas da cidade, a GRES Acadêmicos Nascente do Samba e a Pajé de Ramos.
Já no dia seguinte, as escolas de samba GRES Escola de Samba Corações Unidos, Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria e Escola de Samba Acadêmicos da Vila E.S.A.V na avenida para fechar o Carnaval de São Roque.
Confira o cronograma do Carnaval 2026:
13 de fevereiro – Sexta-feira
🎉 18h - Bloco Allegria
14 de fevereiro – Sábado
🎉 14h30 - Bloco Zé Folia
🎉 18h - Bloco Sambar & Love
15 de fevereiro – Domingo
🕜 14h30 – Bloco Tardezinha
🎶 Desfile das Escolas de Samba
🕗 20h – GRES Acadêmicos Nascente do Samba
🕘 21h – Pajé de Ramos
16 de fevereiro – Segunda-feira
🎉 18h - Bloco Sambar & Love
17 de fevereiro – Terça-feira
🎶 Desfile das Escolas de Samba
🕗 20h – GRES Escola de Samba Corações Unidos
🕘 21h – Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria
🕙 22h –Escola de Samba Acadêmicos da Vila E.S.A.V
As atrações acontecerão na Avenida Bandeirantes, que contará com segurança reforçada da Polícia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Trânsito, proporcionando um ambiente acessível, seguro e voltado para toda a família.
A expectativa é de que a festa movimente a cidade, fortalecendo a cultura local e proporcionando experiências inesquecíveis ao público.