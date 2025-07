Carretas do Caminho da Capacitação começam a circular pela região de Bauru Iniciativa percorrerá 14 municípios com cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas adaptadas Record Paulista|Do R7 28/07/2025 - 15h15 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h15 ) twitter

O Fundo Social de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (28 de julho) as aulas do 5º Ciclo do Caminho da Capacitação na região de Bauru. A iniciativa, que irá percorrer 14 municípios da região neste quinto ciclo, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas adaptadas.

O programa é parte dos esforços do governo no combate à pobreza e está inserido no Superação SP, ação integrada que visa tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. As primeiras aulas começaram às 8h desta segunda (28), e as carretas permanecerão por 15 dias em cada cidade, conforme cronograma regional.

Na região, o programa terá cursos gratuitos nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação, e Mecânica. O público-alvo inclui adultos a partir de 18 anos, com prioridade para desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família. Alguns cursos também podem ser realizados por jovens a partir de 16 anos.

A circulação das carretas é organizada em ciclos regionais. Os dois primeiros ciclos foram realizados na região de Campinas e atendeu 16 municípios, já o terceiro e quarto ciclos atenderam 23 municípios na região de Sorocaba. Neste quinto ciclo, os municípios atendidos são: Agudos, Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Borebi, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê e Pederneiras.

Sobre as carretas

Cada carreta é adaptada com espaços acessíveis para aulas teóricas e práticas, internet e sistema de reconhecimento facial para controle de presença. A estrutura é montada para cada curso, como cozinhas industriais, estúdios de criação audiovisual e equipamentos de estética e bem-estar.

As aulas são ministradas por profissionais do Centro Paula Souza, com entrega de certificado oficial de conclusão aos alunos que completarem o curso.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.cursofussp.sp.gov.br. As confirmações são realizadas conforme as agendas das carretas.

Para mais informações, acesse o site do Fundo Social de São Paulo: www.fundosocial.sp.gov.br ou procure pelo Fundo Social da sua cidade.