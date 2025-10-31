Concilig é reconhecida entre os 150 Lugares Mais Incríveis para Trabalhar no Brasil Empresa bauruense ainda recebe prêmio nacional em inclusão LGBTQIAPN+

A Concilig, uma das maiores empresas de BPO do país, com mais de 7 mil colaboradores, foi reconhecida pela FIA Business School e pelo Estadão como um dos 150 Lugares Mais Incríveis para Trabalhar no Brasil em 2025.

O reconhecimento foi anunciado durante a cerimônia realizada na última terça-feira (29), na Expo Barra Funda, em São Paulo.

‌



Empresa ganhou prêmios em evento

Esta é a quarta vez consecutiva que a empresa conquista o selo Lugares Incríveis para Trabalhar, e o segundo ano seguido em que figura entre as 150 melhores do país, resultado de uma pesquisa conduzida pela FIA, baseada exclusivamente na percepção dos colaboradores, com auditoria independente que garante a transparência e credibilidade do processo.

Além do reconhecimento nacional, a Concilig também recebeu o Prêmio Destaque em Inclusão LGBTQIAPN+, consolidando seu protagonismo em diversidade, equidade e inclusão, valores que integram o DNA da empresa e orientam sua cultura organizacional.

‌



A cerimônia contou com a presença de Tatiana Mendes, diretora de Gente e Gestão; Raphael S. Gonçalves, diretor executivo; Vanessa Faian, superintendente de Qualidade; Camila Prestes, gerente executiva de Gente e Gestão; Paulo Nascimento, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social; além de Keryn Gulinelli, Juliana Simeão, Mara Veronez, Maria Tardoc e Isabelle Apolinário, representando diversas áreas da companhia.

Divulgação

“Ser reconhecida entre as empresas mais incríveis para trabalhar é uma conquista que pertence a cada conciligado. Somos movidos por pessoas que acreditam no que fazem e que constroem, todos os dias, um ambiente de trabalho mais humano, diverso e inspirador. Investir em gente é investir no futuro”, destaca Rodrigo Mandaliti, sócio-presidente da Concilig.

‌



Com matrizes em Bauru, Lins e Pederneiras e equipes em home office em Araraquara e Botucaru (SP), a Concilig é referência nacional em atendimento, serviço de recuperação de crédito e cobrança, relacionamento com o cliente e soluções digitais de atendimento, aliando tecnologia, propósito e impacto social. A empresa mantém políticas sólidas de gestão de pessoas, programas de inclusão e empregabilidade e diversas iniciativas de responsabilidade social, que a tornaram uma das melhores marcas empregadoras do setor.

Serviço

‌



Para trabalhar na empresa, acesse www.concilig.gupy.io e cadastre seu currículo.