Confiança Supermercados oferece 100 vagas de emprego em Bauru

Nesta terça-feira, dia 21, o Confiança Supermercados irá realizar o evento “Confiança Emprega + Você” em Bauru. Serão oferecidas cerca de 100 vagas diversas áreas operacionais, liderança e jovem aprendiz, entre elas, operador de caixa, açougue, depósito, logística, hortifruti, mercearia, padaria, FPP, frios e laticínios, limpeza, pacote, entre outras. Não é necessário ter experiência, exceto para vagas específicas como açougueiro, padeiro e cozinheiro. Também estarão disponíveis vagas para os setores administrativo, T.I. e RH.

O evento será realizado no Associação Comunitária Restaurar, localizada na rua Gerson França, 1-40, Centro, das 9h às 16h. Todos os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF.

‌



As vagas são destinadas às oito lojas do Confiança Supermercados em Bauru e também para o Centro de Distribuição/Confiança Alimentos, além dos setores administrativo, recursos humanos e tecnologia da informação.

A programação de atendimento ao público será por ordem de chegada e com distribuição de senhas. Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ (maturidade), pessoas em busca do primeiro emprego e todos que desejarem fazer parte da empresa. Também será oferecida oportunidade para o programa Jovem Aprendiz, a partir dos 14 anos. A maioria dos cargos não exige experiência, apenas para algumas funções específicas.

‌



A rede também tem oportunidades de vagas para capacitação profissional por meio da “Escola de Profissões”, um programa que visa formar profissionais em áreas como açougue, confeitaria, frios e laticínios, RH, atendente de vinhos, padaria e operação de caixa. Durante o curso, o candidato estará vinculado à empresa e, ao concluir a formação, seguirá devidamente empregado.

Serviço

‌



“Confiança Emprega + Você” Bauru

Data: terça-feira – 21/10

‌



Horário: 9h às 16h

Local: Associação Comunitária Restaurar, localizada na rua Gerson França, 1-40, Centro

Informações: 14 2108-2024, opção 2.