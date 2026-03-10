Confira as vagas de emprego do Emprega Bauru desta semana
São vagas para diversos níveis; inscrições podem ser feitas online
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.
As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira abaixo a lista completa
Administrativo comercial – 1 vaga
Ajudante de instalação de painéis – 1 vaga
Ajudante geral – 4 vagas
Almoxarife (indústria) – 2 vagas
Analista de Contabilidade – 1 vaga
Analista de Departamento Pessoal – 2 vagas
Analista de Operações I (Obrigações de Fazer) – 3 vagas
Analista de Operações I (Ofícios) – 3 vagas
Analista de PCP – 1 vaga
Analista de Sinistro – 1 vaga
Assistente de RH – 1 vaga
Assistente de Suporte Técnico I – 1 vaga
Assistente técnico nível 1 (acompanhamento de contratos e apuração de custos) – 1 vaga
Assistente técnico nível 1 (apoio operacional e infraestrutura) – 1 vaga
Atendente de pet shop – 1 vaga
Auxiliar de preparo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 4 vagas
Auxiliar Administrativo (Cobrança) – 1 vaga
Auxiliar Administrativo com Foco em Negociação – 5 vagas
Auxiliar Administrativo/Financeiro – 1 vaga
Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de cozinha (apoio) – 2 vagas
Auxiliar de cozinha (linha fria) – 2 vagas
Auxiliar de cozinha (linha quente) – 2 vagas
Auxiliar de creche – 1 vaga
Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga
Auxiliar de lavanderia – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de limpeza cozinha – 2 vagas
Auxiliar de limpeza salão – 2 vagas
Auxiliar de loja – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 6 vagas
Auxiliar de SAC – 1 vaga
Auxiliar técnico mecânico – 1 vaga
Camareira – 4 vagas
Casal de caseiros para rancho (moradia incluída – urgente) – 1 vaga
Consultor de relacionamento – 1 vaga
Consultor de vendas óptico – 1 vaga
Empregada doméstica residencial – 1 vaga
Estagiário de Administração – 1 vaga
Estágio de PCP – 4 vagas
Estoque – 1 vaga
Estoquista/entregador (pet shop) – 1 vaga
Estágio Administrativo (Departamento Financeiro) – 2 vagas
Estágio em Odontologia /TSB – 2 vagas
Instalador cortinas, persianas, toldo e manutenção – 1 vaga
Instalador de luminosos – 1 vaga
Marketing – 1 vaga
Montador/funileiro – 1 vaga
Motorista – 1 vaga
Motorista categoria E – 1 vaga
Motorista CNH categoria D – 1 vaga
Oficial de serviços gerais – limpeza – 1 vaga
Operador de máquina de impressão digital – 1 vaga
Operador de ploter – 1 vaga
Operador de prensa – 1 vaga
Operador de televendas (auto peças) – 1 vaga
Passadeira – 1 vaga
Serviços gerais – 1 vaga
Suporte técnico/implantador de sistemas – 1 vaga
Técnico de Informática – 1 vaga
Técnico manutenção de compressor – 1 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Técnico mecânico – 1 vaga
Técnico telecomunicações – 3 vagas
Tosadora – 1 vaga
Vaga de Estágio para Alunos do Ensino Médio noturno – 1 vaga
Vendedor de balcão com experiência em ferramentas – 1 vaga
Vendedor interno – 2 vagas
Vendedor/vendedora – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Vigia – 1 vaga
Vigilante (vaga afirmativa para pessoas trans) – 3 vagas