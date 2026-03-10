Confira as vagas de emprego do Emprega Bauru desta semana São vagas para diversos níveis; inscrições podem ser feitas online

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

‌



O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

‌



As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

Confira abaixo a lista completa

‌



Administrativo comercial – 1 vaga

Ajudante de instalação de painéis – 1 vaga

‌



Ajudante geral – 4 vagas

Almoxarife (indústria) – 2 vagas

Analista de Contabilidade – 1 vaga

Analista de Departamento Pessoal – 2 vagas

Analista de Operações I (Obrigações de Fazer) – 3 vagas

Analista de Operações I (Ofícios) – 3 vagas

Analista de PCP – 1 vaga

Analista de Sinistro – 1 vaga

Assistente de RH – 1 vaga

Assistente de Suporte Técnico I – 1 vaga

Assistente técnico nível 1 (acompanhamento de contratos e apuração de custos) – 1 vaga

Assistente técnico nível 1 (apoio operacional e infraestrutura) – 1 vaga

Atendente de pet shop – 1 vaga

Auxiliar de preparo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 4 vagas

Auxiliar Administrativo (Cobrança) – 1 vaga

Auxiliar Administrativo com Foco em Negociação – 5 vagas

Auxiliar Administrativo/Financeiro – 1 vaga

Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de cozinha (apoio) – 2 vagas

Auxiliar de cozinha (linha fria) – 2 vagas

Auxiliar de cozinha (linha quente) – 2 vagas

Auxiliar de creche – 1 vaga

Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga

Auxiliar de lavanderia – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de limpeza cozinha – 2 vagas

Auxiliar de limpeza salão – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de loja – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 6 vagas

Auxiliar de SAC – 1 vaga

Auxiliar técnico mecânico – 1 vaga

Camareira – 4 vagas

Casal de caseiros para rancho (moradia incluída – urgente) – 1 vaga

Consultor de relacionamento – 1 vaga

Consultor de vendas óptico – 1 vaga

Empregada doméstica residencial – 1 vaga

Estagiário de Administração – 1 vaga

Estágio de PCP – 4 vagas

Estoque – 1 vaga

Estoquista/entregador (pet shop) – 1 vaga

Estágio Administrativo (Departamento Financeiro) – 2 vagas

Estágio em Odontologia /TSB – 2 vagas

Instalador cortinas, persianas, toldo e manutenção – 1 vaga

Instalador de luminosos – 1 vaga

Marketing – 1 vaga

Montador/funileiro – 1 vaga

Motorista – 1 vaga

Motorista categoria E – 1 vaga

Motorista CNH categoria D – 1 vaga

Oficial de serviços gerais – limpeza – 1 vaga

Operador de máquina de impressão digital – 1 vaga

Operador de ploter – 1 vaga

Operador de prensa – 1 vaga

Operador de televendas (auto peças) – 1 vaga

Passadeira – 1 vaga

Serviços gerais – 1 vaga

Suporte técnico/implantador de sistemas – 1 vaga

Técnico de Informática – 1 vaga

Técnico manutenção de compressor – 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga

Técnico mecânico – 1 vaga

Técnico telecomunicações – 3 vagas

Tosadora – 1 vaga

Vaga de Estágio para Alunos do Ensino Médio noturno – 1 vaga

Vendedor de balcão com experiência em ferramentas – 1 vaga

Vendedor interno – 2 vagas

Vendedor/vendedora – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

Vigia – 1 vaga

Vigilante (vaga afirmativa para pessoas trans) – 3 vagas