Congresso de endometriose e ginecologia ainda tem inscrições em Sorocaba Pioneiro no interior paulista, evento reúne médicos especialistas, residentes e empresas do setor no Novotel da cidade Record Paulista|Do R7 11/09/2025 - 16h07 (Atualizado em 11/09/2025 - 16h08 )

Sorocaba recebe, neste sábado (13), o Vivaendo - Congresso Médico de Endometriose e Ginecologia, evento pioneiro no interior paulista, com foco em educação médica continuada, evidências clínicas e inovação terapêutica. O evento começa a partir das 7h30, no Novotel Sorocaba, com a presença de médicos do Brasil e do mundo.

A endometriose é uma condição ginecológica complexa, subdiagnosticada e altamente incapacitante, que afeta milhões de mulheres em idade reprodutiva. O congresso amplia a discussão sobre o diagnóstico, manejo clínico e cirúrgico, além de promover novas práticas e tecnologias aplicadas ao tratamento dessa doença.

Com ênfase em diretrizes atuais, discussão de casos reais, recursos de diagnósticos por imagem e inovação terapêutica, o formato do Vivaendo privilegia o conteúdo aplicável à prática e a interação entre os participantes.

“Diante da crescente demanda por conhecimento atualizado, protocolos eficazes e práticas integradas de cuidado, surge o Vivaendo, um movimento por uma medicina mais empática, assertiva e atualizada no tratamento da endometriose e outras patologias”, declara o ginecologista Dr. Bruno Bonilha, idealizador do congresso.

Dr Bruno Bonilha é um dos idealizadores do evento DADION

A programação inclui 23 palestras, com 26 especialistas da área, e 27 sessões de videoaulas cirúrgicas comentadas, palestras técnicas, mesa-redonda de encerramento e momentos de networking.

O evento tem a presença confirmada de importantes especialistas, como a Dra. Jordanna Diniz, do Distrito Federal; Dr. Nucélio Lemos, do Canadá; e Dr. João Armani e Dr. Fernando Benedetti, ambos de Sorocaba. Eles devem abordar questões atuais e relevantes, a exemplo da neuroanatomia da pelve, tratamentos de lesões nervosas e cirurgia robótica.

Estão previstos, também, café de recepção, almoço com visita aos estandes dos patrocinadores e apoiadores e happy hour ao final do dia. Haverá, ainda, entrega de conteúdo em vídeo no pós-evento. “Além da capacitação, queremos aproximar médicos, serviços de diagnóstico e fornecedores, estimulando a adoção responsável de tecnologias que beneficiem os pacientes”, completa Dr. Bruno Bonilha.

O Novotel está localizado na Avenida Professora Izoraida Marques Peres, n° 770, no Parque Campolim.

Patrocinadores e apoiadores

Entre os patrocinadores do evento, estão grandes empresas: Bayer; Johnson & Johnson; Unimed Sorocaba; E. Tamusino & Cia Ltda.; Centro Médico Diagnósticos; Endoctor. Já, como apoiadores, figuram: PUC-SP; Strattner; Sociedade Brasileira de Vídeocirurgia Robótica e Digital; Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC).

SERVIÇO

Vivaendo — Congresso Médico de Endometriose e Ginecologia

Data: 13 de setembro

Local: Novotel Sorocaba

Endereço: Avenida Professora Izoraida Marques Peres, 770 - Parque Campolim, Sorocaba - SP, 18048-110

Público-alvo: ginecologistas, cirurgiões, residentes, acadêmicos e profissionais da saúde

Inscrições: https://congressovivaendo.com.br/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaflXBl8KB-08ueYDxWUfYj2yqZZTF66v7uAnw4_-horEgqMJEWrl2d_z0ZoGg_aem_PJCXapU096PVvkeor91TeA#preco .