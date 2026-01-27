Considerada morta por médica do Samu reage e sai da UTI em Bauru Fernanda Policarpo foi para o quarto e apresenta evolução após atropelamento

Considerada morta por uma médica do Samu após ser atropelada em uma rodovia de Bauru, Fernanda Policarpo, de 29 anos, teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base. A informação foi confirmada pela mãe de Fernanda à Record Paulista.

A vítima foi atropelada no dia 18 de janeiro, e ficou estirada no asfalto. O Samu foi acionado. Uma médica que trabalha para a Prefeitura de Bauru chegou ao local e afirmou que Fernanda estava morta, mesmo após apelos de populares.

‌



A Record Paulista ouviu uma testemunha que gravou vídeos e que gritou várias vezes que a vítima estava viva. Essa médica do Samu chegou a pedir até o carro de recolhiemento de cadáveres.

Mas, depois de quase uma hora do atropelamento, um médico da concessionária que administra a rodovia chegou. Em seguida, segundo testemunhas, ao tentar tirar o corpo de Fernanda da via, verificou que ela ainda respirava.

‌



A mulher de 29 anos foi levada ao Pronto Socorro Central de Bauru, e depois levada ao Hospital de Base, onde ficou internada na UTI. E, agora, está em um quarto.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A médica foi afastada do Samu. O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) abriu uma sindicância para apurar possível erro médico.