Coopershow vem aí em janeiro com o tema Inteligência no Campo Evento importante e muito aguardado no Agro vai começar dia 27 em Cândido Mota

Cândido Mota (SP) – Entre os dias 27 e 30 de janeiro de 2026, o município de Cândido Mota será palco da principal vitrine de tecnologia agrícola do Vale Paranapanema: a 19ª edição da Coopershow.

Um dos eventos mais aguardados do setor, a feira reúne inovações, oportunidades de negócios e troca de conhecimentos voltados ao agronegócio.

Os preparativos para o evento estão em ritmo acelerado, com dezenas de máquinas, equipamentos e estruturas já instaladas no recinto que abrigará a feira.

Em 2026 a Coopershow irá trazer reflexões e soluções a questões ligadas à Inteligência no campo, suas inovações, exigência e desafios. Além das demonstrações de desenvolvimento de culturas, animais, máquinas e produtos comercializados no sistema de varejo, serão realizadas diversas ações que buscam trazer informação ao agricultor e visitante da Coopershow, com palestras e participações de profissionais com atuação de grande relevância em sua área de atuação.

A Arena Conhecimento abrigará palestras, painéis e workshops conduzidos pela Universidade Corporativa Coopermota, tendo ainda a participação de pesquisadores renomados na participação em painéis temáticos que envolverão temas variados, na exposição Saber Itinerante que passa a ter espaço permanente na Arena a partir deste ano.

A Coopershow Mulher trará discussões importantes sobre o protagonismo feminino, com relatos de participantes que se destacam em diferentes setores de atuação.

O espaço também contará com um espaço kids como forma de apoio às mães que queiram participar das discussões realizadas neste local e ainda ter a certeza que seus filhos estejam em local apropriado.

Todos os dias, duas receitas serão produzidas no Espaço Candú, com cardápios que utilizam os produtos de comercialização da linha Candú Coopermota, utilizando-se de filés de tilápias e cortes de cordeiro, sendo conduzido pelo Chef Lourenço Garrido e cobertura da influencer Ká Zibordi.

O Mercadão Coopershow, espaço onde são comercializados diferentes tipos de produtos, que variam desde chapéus e botinas a ferramentas, equipamentos motorizados, lubrificantes e outros, estará localizado na região central do recinto.

No Quintal Coopershow serão realizadas demonstrações ligadas aos setores da pecuária leiteira, da piscicultura, da ovinocultura e da equinocultura.

Neste local, além dos visitantes terem o contato direto com animais, eles também terão a oportunidade de participar de bate-papo e assistir a painéis apresentados por profissionais especializados.

No espaço Café Com o Pecuarista, instalado dentro do Quintal Coopershow teremos discussões ligadas a bovinos de leite, cordeiros e peixes. Produtos veterinários e serviços ligados à pecuária também estarão reunidos neste espaço.

A expectativa é atrair mais de 30 mil visitantes com participações já confirmadas, de agricultores e representações públicas, não apenas do Vale Paranapanema, mas também de diversas regiões do estado do Paraná.

A feira contará com uma ampla gama de expositores oferecendo produtos como insumos agrícolas, máquinas, implementos, veículos, equipamentos diversos, acessórios, roupas, produtos veterinários e alimentícios.

A Coopershow promete ser uma oportunidade única para produtores e profissionais do setor explorarem as novidades do agronegócio, fortalecerem redes de contatos e vivenciarem momentos de integração com a comunidade.

Acesse a programação completa no site oficial da Coopershow: https://coopershow.com/#agenda.

Serviço 19ª Coopershow

· Data: 27 a 30 de janeiro de 2026

· Local: Cândido Mota, SP · Informações: www.coopershow.com e @oficial.coopershow