Defesa Civil emite alerta severo de baixa umidade para Bauru, Sorocaba, Marília e outras cidades Foi o terceiro alerta emitido esta semana no estado de São Paulo Record Paulista|Do R7 10/09/2025 - 16h57 (Atualizado em 10/09/2025 - 16h57 )

A Defesa Civil do Estado emitiu nesta quarta-feira (10), às 13h16, mais um alerta severo de baixa umidade relativa do ar, com índices abaixo de 12%, por meio do sistema Cell Broadcast. Moradores de Bauru, Marília e Sorocaba relataram ter recebido o aviso.

Nessas regiões, muitas queimadas estão deixando o tempo ainda mais seco.

Alerta foi emitido para celulares

É o terceiro aviso nesta semana. A mensagem foi direcionada para moradores de 466 municípios paulistas, em situação de emergência por causa do tempo seco.

O texto do alerta severo informa: “Seu local está com umidade do ar em Emergência! Risco à saúde e de incêndios em vegetação. Beba água e NÃO faça queimada. Válido até as 19h.”

A tecnologia integra a Operação SP Sem Fogo, que reúne esforços estaduais e municipais na prevenção e combate às queimadas durante o período de estiagem.