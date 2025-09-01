Dois incêndios movimentaram a defesa cívil de Bauru ontem
BG INTERIOR 01/09/2025
RECORD Paulista em todas as redes:
Inscreva-se no canal: https://www.youtube.com/@Record_Paulista
Instagram: https://www.instagram.com/recordpaulista
Facebook: https://www.facebook.com/recordtvpaulista
Tiktok: https://www.tiktok.com/@recordpaulista
Twitter/X: https://x.com/Record_Paulista
Linklist: https://linklist.ai/recordpaulista
R7 RECORD Paulista
https://noticias.r7.com/record-paulista/
Comercial RECORD Paulista
https://www.recordpaulista.com.br/portal/
Assista à RECORD Paulista ao vivo na Recordplus
https://descubra.recordplus.com/
contato@recordpaulista.com.br
jornalismo@recordpaulista.com.br
Whatsapp - Flagrou, Tá na RECORD: (14) 99745-0940
Contato: (14) 4009-0400