Ecovita promove 1ª Parada Natal Luz com atrações gratuitas Evento vai ser realizado no dia 25 de novembro, no estande da empresa

A Primeira Parada Natal Luz, promovida pela construtora Ecovita, será realizada no dia 25 de novembro, a partir das 19h, no estande de vendas da empresa, localizado na avenida Nações Unidas, esquina com a Rodrigues Alves. O evento, gratuito e aberto ao público, marca a inauguração da casinha do Papai Noel e da iluminação especial.

A parada acontecerá entre as quadras 12 e 13 da avenida Nações Unidas. A programação inclui banda natalina, personagens temáticos como Mickey e sua turma, apresentação musical inspirada na animação Frozen e muito mais.

Segundo Rhaider Silva, gerente de marketing da construtora Ecovita, o evento foi planejado para comemorar o clima natalino com a população bauruense.

“A Primeira Parada Natal Luz foi pensada com muito carinho para proporcionar momentos de encantamento e união entre as famílias da nossa comunidade. É uma forma de agradecer e fortalecer os laços com à população”, destaca.

Na ocasião, também haverá distribuição gratuita de balões, pipoca e momento para fotos com os personagens da parada. A Primeira Parada Natal Luz, promovida pela construtora Ecovita, tem apoio do ‘Natal EmCantos’, organizado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon) e de Cultura.

Papai Noel está hospedado em uma casa da Ecovita

Conheça o lar temporário do bom velhinho, localizado ao lado do estande de vendas da Ecovita, na avenida Rodrigues Alves, 13-80.

O Papai Noel receberá visitantes entre 25 e 30 de novembro e seguirá o atendimento até 21 de dezembro, de quinta a domingo, das 19 às 22 horas. A programação é gratuita e aberta para toda comunidade.

Serviço

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 13-80

Data: 25/11, a partir das 19h

