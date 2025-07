Estrutura para o Rodeio de Itu já começou a ser montada Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Alok e Thiaguinho entre as atrações de evento, que será realizado de 5 e 13 de setembro Record Paulista|Do R7 18/07/2025 - 17h15 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h15 ) twitter

A montagem da estrutura de um dos cinco maiores festivais sertanejos do país já teve início. O Rodeio Itu Festival, que comemora 19 anos em 2025, reforça a fama de Itu como a “Terra das coisas gigantes” ao reunir ícones da música nacional, como Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Alok e Thiaguinho. O evento será realizado na Arena Itu, a 80 quilômetros da capital paulista, entre os dias 5 e 13 de setembro.

A programação musical terá início na sexta-feira, 05 de setembro, com os shows de Ana Castela e Alok. No sábado, 06 de setembro, véspera de feriado nacional, o público poderá curtir Zé Neto & Cristiano e Luan Santana.

Já na sexta-feira, 12 de setembro, Bruno & Marrone e Thiaguinho subirão ao palco. O encerramento, no sábado, 13 de setembro, será com Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto.

A apresentação de Jorge & Mateus, inclusive, está entre as mais aguardadas, já que ela faz parte da turnê de 20 anos da dupla. A celebração marca um momento especial da carreira dos artistas, que deverão realizar uma breve pausa na carreira após essa série de shows.

O evento também promete uma experiência marcante ao unir música de qualidade com a atmosfera acolhedora e vibrante de Itu. Herculano Neto, CEO da NLN Eventos e idealizador do festival, destaca que a curadoria musical foi pensada para contemplar um público diverso, oriundo de várias regiões do Estado e do país.

“O nosso slogan, ‘Onde todo mundo se encontra’, traduz bem o espírito da festa. A arena se transforma em um verdadeiro ponto de encontro, reunindo desde adolescentes e famílias com crianças até jovens e idosos - todos com um interesse comum: a paixão pela música brasileira”, complementa.

Além disso, pelo quarto ano consecutivo, o festival não contará com montarias em touros. A decisão reflete o foco do evento na música e na experiência do público. O Rodeio Itu também é pioneiro, no Brasil, na neutralização de carbono, adotando práticas sustentáveis para reduzir o impacto ambiental das suas operações.

Estrutura e novidades

Além do line-up “de peso”, o Rodeio Itu Festival também deverá surpreender com inovações na estrutura. A edição de 2025 trará novidades na arena e no palco, que contará com ainda mais painéis de LED para enriquecer a experiência visual dos shows.

Os setores, por sua vez, seguirão com propostas diferenciadas. O Backstage, por exemplo, oferecerá open bar e open food, possibilidade de assistir aos shows ao lado dos artistas e acesso a todos os setores da festa. Outros destaques serão o Prime (open bar e visão privilegiada do palco), o Corporativo (espaço personalizável com acesso pelo hall VIP) e o Único (afters com grandes nomes do cenário nacional, ângulo especial para assistir às apresentações e praça gastronômica).

O evento contará, ainda, com provas dos três tambores, brinquedos e a tradicional praça de alimentação, com variedades para todos os gostos.

Na comunicação, a novidade é o mascote oficial da festa, o Estrelitu, já presente em diversas ações promocionais do festival.

“A chegada do Estrelitu traz ainda mais alegria e identidade para a nossa comunicação. Paralelamente, nós seguimos trabalhando em cada detalhe para que esta edição seja a melhor de todas. A qualidade da música, a segurança, a estrutura e o conforto do público são as nossas prioridades”, acrescenta Herculano.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial.

Programação

05.09 (sexta-feira): Ana Castela e Alok

06.09 (sábado, véspera de feriado nacional): Zé Neto & Cristiano e Luan Santana

12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho

13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto

Serviço

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes sociais: @rodeioitu (Tik Tok, Instagram, Facebook e YouTube)

Contato: (11) 2429-1414 ou (11) 98163-4820 (WhatsApp)