Evento em Bauru vai ter Péricles, samba, pagode e feijoada

A tradicional feijoada mais animada de Bauru está de volta. A 3ª edição da festa Bendito Feijão acontece no dia 16 de agosto, a partir das 13h, no Bauru Tênis Clube (BTC), com grandes atrações e o tempero perfeito de samba, pagode e gastronomia.

Neste ano, o evento recebe o cantor Péricles, um dos maiores nomes do samba nacional, além do Grupo Bla Blá, referência na cena regional.

A programação inclui rodas de samba, open feijoada e um ambiente exclusivo para quem quer curtir com conforto e estilo.

Os ingressos já estão à venda e incluem camiseta do evento e buffet de feijoada à vontade. Os convites são limitados e divididos em três categorias:

‌



1º lote VIP: R$ 160,00

Frontstage: R$ 250,00

‌



Camarote para 10 pessoas: R$ 3.000,00

As compras podem ser feitas online ou nos seguintes pontos físicos:

‌



▪️ Ótica Braga Bauru (Rua Bandeirantes 9-02 | Rua Rio Branco 22-64)

▪️ Flipper Lanches (R. Henrique Savi, 12-40)

▪️ Madalu Bauru (R. Araújo Leite, 37-75)

▪️ Bluefit Bauru (Av. Getúlio Vargas, 19-116)

▪️ Escritório da Mescla Produções (Av. Getúlio Vargas, 16-06)

▪️ Mc Donald’s do Bauru Shopping (R. Henrique Savi, 15-55)

▪️ Colégio Ibem de Jaú (R. Floriano Peixoto, 835 - Jaú)

O Bendito Feijão é uma realização da @benditofeijao, com produção da @mesclaeventos e apoio de parceiros como @blablabauru, @guilhermebozzini e @btc_baurutenisclube.

SERVIÇO

3ª Edição do Bendito Feijão

Data: 16 de agosto

Horário: A partir das 13h

Local: Bauru Tênis Clube – Av. José V. Aiello, 5-176

Contato: (14) 99897-9736

Para mais informações, acompanhe nas redes sociais: @benditofeijao