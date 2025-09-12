Evento que valoriza a vida vai agitar o Vitória Régia em Bauru Mega Help 2025 começa às 14h deste sábado e vai ter inúmeras atrações Record Paulista|Do R7 12/09/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/09/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O MegaHELP, evento que tem como objetivo valorizar a vida, vai acontecer neste sábado (13 de setembro), no Parque Vitória Régia, em Bauru.

O Evento MegaHELP é uma iniciativa do Projeto HELP, e tem por objetivo levar ao público, em sua maioria formado por jovens, uma mensagem de superação. E também mostrar que é possível superar problemas de ordem emocional como depressão e ansiedade.

Divulgação

É uma oportunidade para para quem precisa receber apoio emocional, acolhimento e a empatia dos voluntários do HELP, no Cantinho do Desabafo, um espaço preparado para dar aquele apoio nota 10, um abraço!

O MegaHELP 2025 Raizes, contará com diversas atrações, música, teatro, relatos de superação e uma palestra especial!