Feimóveis acontece neste final de semana no Boulevard Shopping em Bauru Caixa leva crédito, informação e atendimento especializado ao evento

Patrocinadora oficial do Feimóveis 2025, a Caixa Econômica Federal marcará presença no festival com um estande completo e atendimento especializado, reafirmando seu papel como líder nacional em crédito habitacional e parceira histórica do evento.

Durante os quatro dias de feira, o público poderá simular financiamentos, verificar o uso do FGTS, consultar subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida e receber orientações personalizadas sobre documentação e condições de pagamento.

Evento acontece fim de semana em Bauru

“Nós vamos oferecer simulações de financiamento, consultas sobre o uso do FGTS, verificação sobre os subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida e também um atendimento especializado pelas construtoras e imobiliárias parceiras”, explica Ana Paula da Silva, superintendente de Rede da Caixa.

De acordo com a executiva, o atendimento será voltado a todas as faixas de renda, incluindo as famílias contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, da faixa 1 até a faixa 4, que abrange rendas de até R$ 12 mil mensais.

“Os visitantes poderão consultar diretamente no estande. A aprovação será muito ágil, com possibilidade de simulação e até encaminhamento imediato, além do uso do FGTS como entrada ou amortização”, explica Ana Paula.

Com o novo modelo de crédito habitacional lançado pelo governo federal, a Caixa opera agora com limite ampliado de R$ 2,25 milhões para imóveis financiados dentro do SFH e cotas de até 80% de financiamento, tornando o momento especialmente favorável para quem deseja realizar o sonho da casa própria.

A parceria entre a Caixa e o Feimóveis é antiga e, segundo Ana Paula, representa um compromisso contínuo com o desenvolvimento regional e a ampliação do acesso à moradia.

“A Caixa tem uma parceria histórica e muito valorizada com o Feimóveis. É um evento que tem papel fundamental na movimentação do mercado imobiliário regional, gerando negócios, promovendo o desenvolvimento urbano e ampliando o acesso à moradia”, afirma. “É uma parceria que reforça nosso compromisso com a população de Bauru e região e com o propósito de transformar a vida das pessoas por meio do acesso à moradia.”

A superintendente destaca que o estande da Caixa será também um espaço de orientação e esclarecimento. “O Feimóveis é um ambiente acessível e informativo. As famílias vão poder conhecer as opções de imóveis, simular financiamentos, entender os critérios para obtenção de subsídios e receber toda a orientação sobre o uso do FGTS. Tudo isso com apoio direto da equipe Caixa”, reforça. O atendimento abrangerá imóveis de Bauru e de todo o país. “Qualquer pessoa da região que estiver passando pelo evento poderá simular para o Brasil inteiro. Nós estamos atendendo para todo o país”, complementa Ana Paula.

O otimismo também se reflete nas projeções da Caixa para o mercado habitacional. “A perspectiva é bastante positiva. A Caixa projeta um crescimento de 13,5% na carteira de crédito habitacional via poupança até o fim de 2025 em Bauru. O mercado segue aquecido, com alta demanda por moradias e expansão de empreendimentos”, afirma. A executiva acrescenta que o banco deve injetar até R$ 40 bilhões em novos financiamentos imobiliários até 2026, reforçando a confiança no setor.

“A retomada da economia, aliada às novas linhas de crédito e à inclusão da classe média, abre novas perspectivas e horizontes para este novo momento”, complementa.

Para Ana Paula, o Feimóveis é um espaço de proximidade, informação e oportunidades reais. “Gostaria de convidar as pessoas a visitar o Feimóveis, que é uma excelente oportunidade para quem deseja realizar o sonho da casa própria. A Caixa vai estar presente com soluções acessíveis, atendimento especializado e condições que cabem no orçamento”, conclui.

Líder absoluta no setor, a Caixa detém 66,8% do mercado de crédito imobiliário (dados de junho de 2025). Em 2024, o banco alcançou R$ 223,6 bilhões em contratações, o maior volume já registrado em um único ano, e, no primeiro semestre de 2025, atingiu R$ 875,5 bilhões na carteira de crédito, com 369,1 mil imóveis financiados.

No programa Minha Casa, Minha Vida, a Caixa é responsável por mais de 99% dos financiamentos realizados, reafirmando seu compromisso com a inclusão social e o acesso à moradia.

Para mais informações sobre crédito imobiliário, os clientes podem visitar o estande da Caixa no Feimóveis, acessar o site do banco, o aplicativo Habitação Caixa ou ligar para os telefones 4004-0104 (capitais) e 0800-104-0104 (demais cidades).

SERVIÇO

Feimóveis 2025 – Bauru (SP) 23 a 26 de outubro (quinta a domingo)

Horário: quinta, das 18h às 22h; sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Local: Boulevard Shopping – Bauru (Piso L4)

Endereço: Rua General Marcondes Salgado, 11-39 – Chácara das Flores, Bauru/SP

Mais informações: www.feimoveis.com

Instagram @festivaldeimoveiss