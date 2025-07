Festival de Inverno de São Roque entra na segunda semana Renato Teixeira é um dos destaques do evento Record Paulista|Do R7 16/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h50 ) twitter

Após um fim de semana de casa cheia e muita música, a 4ª do edição do Festival de Inverno de São Roque segue para sua segunda semana com programação gratuita.

O evento, que está sendo realizado na Brasital, estreou com grandes nomes da música brasileira e artistas locais, reunindo moradores e visitantes em torno da arte e da cultura.

Na sexta-feira, o público vibrou com o show de Jorge Vercillo, que encantou a plateia com seus maiores sucessos. O artista, que celebrou 30 anos de carreira em sua apresentação, destacou a emoção de participar do evento.

“Eu fico muito contente de estar nesta cidade deliciosa. Para mim é uma alegria enorme estar aqui na 4ª edição do Festival de Inverno de São Roque. É um público diferenciado que valoriza a boa música brasileira. É uma honra vir aqui pela segunda vez, ainda mais agora que estou comemorando 30 anos de carreira”, disse o cantor.

‌



Além do show de Vercillo, a primeira semana contou com apresentações vibrantes, como Originais do Samba, Beth Viana, Forró das Minas e artistas da cidade. O domingo encerrou a programação com energia, ao som de Blaze Train e da banda Rock in The Box no tributo a Raul Seixas.

Com o sucesso dos primeiros dias, os organizadores prometem manter o alto nível musical. Entre os destaques, estão os shows de Pedro Mariano na sexta, às 21h, e do consagrado Renato Teixeira no sábado, também às 21h, ambos no palco interno da Brasital.

‌



No domingo, o encerramento fica por conta da poderosa Freedom Big Band, às 17h, trazendo um repertório que mistura jazz e choro com arranjos vibrantes de orquestra.

Confira a programação completa da segunda semana:

‌



18/07 – Sexta-feira

• 19h – Banda Sinfônica da PM (Palco Interno)

• 20h – Thiago K & Bruna Moraes (Palco Externo)

• 21h – Pedro Mariano (Palco Interno)

19/07 – Sábado

• 12h – Lia Cordoni e Jairo (Palco Externo)

• 14h – Márcio Rocha Blues Band (Palco Externo)

• 16h – Brasil Poeira (Palco Interno)

• 19h – Marcelo Ribeiro (Palco Externo)

• 21h – Renato Teixeira (Palco Interno)

20/07 – Domingo

• 12h – Artistas de São Roque – Vinho da Casa (Elis, Millena, Giu Meneguini, Tobago, Pio Chocks e Gabriel Fernandes) (Palco Interno)

• 15h – Banda Inversos (Palco Externo)

• 17h – Orquestra Freedom Big Band (Palco Interno)

O festival tem entrada e estacionamento gratuitos e com uma praça de alimentação à disposição dos visitantes.