FOB-USP seleciona voluntários para tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis Os interessados devem ter de 14 a 25 anos para participar Record Paulista|Do R7 14/07/2025 - 17h20 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h21 )

A Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), da Universidade de São Paulo (USP), está selecionando voluntários, de 14 a 25 anos, para tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis.

Os interessados deverão comparecer, no dia 21 de julho (segunda-feira), às 14h, na Clínica de Ortodontia da FOB-USP, para avaliação, que consiste em exame odontológico com auxílio de espátula de madeira.

Se for menor de idade, o voluntário deve comparecer acompanhado do responsável. Serão selecionados os casos específicos de acordo com os critérios exigidos nas pesquisas em andamento.

Segundo a FOB, para entrar no campus universitário e participar da triagem, será obrigatória a apresentação de um documento da criança e do responsável com foto. Informações adicionais podem ser obtidas no telefone (14) 3235-8215.

A FOB-USP fica na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, na Vila Universitária, em Bauru.