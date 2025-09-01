GCM de São Roque apreende drogas no bairro Paisagem Colonial Açã contou com a ajuda de um cão farejador e deu um grande desfalque no tráfico de drogas Record Paulista|Do R7 01/09/2025 - 10h40 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h40 ) twitter

A Guarda Civil Municipal de São Roque realizou uma das maiores apreensões de drogas do ano durante patrulhamento no bairro Paisagem Colonial. A ação, na última sexta-feira, 29 de agosto, contou com apoio do Canil e resultou na retirada de milhares de porções de entorpecentes, munições e diversos materiais ligados ao tráfico de circulação.

A ocorrência teve início quando uma equipe que patrulhava o bairro avistou um indivíduo saindo de uma área de mata carregando uma sacola plástica. Ao notar a presença da guarnição, o suspeito fugiu em direção a um terreno atrás de uma construção, não sendo localizado mesmo após cerco realizado por outras equipes da GCM.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na sequência, o Canil foi acionado, onde o cão Trovão foi levado a área. Durante as buscas, o agente K9 e seu condutor localizaram um tambor escondido em meio a restos de material de construção, onde estavam os entorpecentes e demais objetos ilícitos.

Foram encontrados:

‌



* 1.325 porções e 1 tijolo de crack;

* 207 porções de maconha e 112 de skunk;

‌



* 532 papelotes de cocaína;

* 1 carregador de carabina CTT 9 mm;

‌



* 14 munições intactas;

* 1 rádio comunicador;

* 2 balanças de precisão;

* 1 aparelho celular;

* 1 caderno com anotações do tráfico;

* 2 documentos de identidade e 1 CTPS;

* R\$ 71,45 em dinheiro;

* Cerca de 20 mil embalagens plásticas utilizadas para fracionamento das drogas.

Todas as 2.176 porções de entorpecentes, além de munições e equipamentos que abasteciam a atividade criminosa na região foram apreendidos e todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Judiciária, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência referente ao crime de tráfico de drogas, conforme a Lei 11.343/06.

A GCM de São Roque segue intensificando as ações de combate ao tráfico, reforçando seu compromisso com a segurança da população.