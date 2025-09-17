GCM de São Roque recupera motocicleta roubada em Sorocaba após perseguição Homem disse que comprou o veículo por cerca de R$ 3 mil Record Paulista|Do R7 17/09/2025 - 17h24 (Atualizado em 17/09/2025 - 17h24 ) twitter

A Guarda Civil Municipal de São Roque recuperou uma motocicleta fruto de roubo, após uma perseguição que se estendeu por diversos pontos da cidade, durante ação ocorrida na tarde de domingo, dia 14 de setembro.

Durante patrulhamento pela Avenida Piracicaba, a equipe de GCMs avistou um homem conduzindo uma motocicleta Yamaha Fazer 150 preta e que não continha emplacamento, espelhos retrovisores ou escapamento. Diante da situação a equipe solicitou ao motociclista que parasse o veículo, porém o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Moto estava com chassi raspado e tinha sido roubada em Sorocaba

A equipe iniciou então o acompanhamento do fugitivo, que ocorreu até a região do Portal Guaçu, quando ao tentar acessar a Rua das Acácias, o acusado perdeu o controle da motocicleta e caiu. O indivíduo ainda tentou continuar sua fuga a pé, porém foi contigo pelos agentes e, devido ao seu estado alterado, teve que ser algemado para preservar a integridade de todos.

Ao ser questionado sobre a origem da moto, o homem informou que havia comprado o veículo por R$ 3 mil de um conhecido e que a moto havia sido adquirida num suposto leilão. Com o apoio de outras viaturas o homem foi conduzido à Santa Casa de São Roque e depois para a delegacia, onde após avaliação, os agentes constataram que o veículo estava com numeração de chassi e motor raspadas.

Além disso, após análise, os GCMs descobriram que o veículo havia era um produto de roubo ocorrido em Sorocaba.

O infrator não possuía habilitação e já havia cumprido oito anos de reclusão por tráfico de drogas. Após apresentarem o caso a Autoridade Policial presente, foi determinado a apreensão da motocicleta e seu encaminhamento ao pátio de Sorocaba para perícia, que deve confirmar os indícios dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigos 180 e 311 do Código Penal). O homem foi liberado e responderá às investigações em liberdade.

A ação contou com a atuação rápida e integrada das equipes da GCM, que mais uma vez reforçaram o compromisso com a segurança da população e o combate à criminalidade no município.