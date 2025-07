Governador Tarcísio participa de formatura de curso de capacitação em Tatuí Solenidade contou com quase 400 formandos de várias cidades da região Record Paulista|Do R7 14/07/2025 - 11h49 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h49 ) twitter

Na tarde do último sábado (12/7), o município de Tatuí recebeu a visita do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. A agenda oficial ocorreu na Praça da Matriz, durante a programação da 11ª Feira do Doce e do Festival Capital da Música “Maestro Antônio Carlos Neves Campos”.

Na ocasião, foi realizada a cerimônia de formatura do programa estadual “Caminho da Capacitação”, iniciativa de qualificação profissional que leva cursos gratuitos à população por meio de carretas adaptadas. A solenidade celebrou a conquista de quase 400 formandos de Tatuí e de outros seis municípios da região: Alambari, Boituva, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Capela do Alto e Iperó.

O coreto da Praça da Matriz recebeu diversas autoridades. Subiram para compor a cerimônia o prefeito de Tatuí, Miguel Lopes Cardoso Júnior; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (FUSSTAT), Regiane de Oliveira Rosa Cardoso; o vice-prefeito Marquinho de Abreu; o presidente da Câmara Municipal, vereador Renan Cortez; deputados estaduais e federais; além dos prefeitos e primeiras-damas das demais seis cidades participantes do Programa. Outros vereadores e autoridades estiveram presentes, acomodados em frente ao palco, juntamente com os formandos que celebravam a conclusão dos cursos.

Os cursos oferecidos pelo Programa abrangem áreas como Mecânica, Tecnologia e Inovação, Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, e Moda, e são planejados conforme a demanda de cada município. Em Tatuí, dois cursos de alta procura foram disponibilizados: Soldagem e Manutenção Automotiva, beneficiando diretamente 110 pessoas com capacitação e novas oportunidades no mercado de trabalho.

Em seu discurso, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância de descentralizar o acesso à qualificação profissional. “A beleza é levar a capacitação para onde as pessoas estão. É poder rodar o Estado todo com uma carreta e levar essa oportunidade para muita gente. Nós aproximamos o curso de onde estão as pessoas e as oportunidades”, afirmou.

A primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, também reforçou o caráter transformador da iniciativa. “A cada formatura vemos histórias de superação e de esperança. O Caminho da Capacitação abre portas para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, gerando renda e autonomia para milhares de pessoas e famílias paulistas”, declarou.

A presença das autoridades estaduais em Tatuí reafirma o compromisso com políticas públicas voltadas à capacitação, empregabilidade e valorização das pessoas, fortalecendo ainda mais os vínculos entre o município e o Governo do Estado.