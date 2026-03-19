Governo de SP inaugura nova unidade do Poupatempo na região de Bauru Posto amplia acesso a serviços públicos e beneficia mais de 35 mil com novo espaço em Barra Bonita

O Governo de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (19 de março) uma unidade do Poupatempo em Barra Bonita, na região de Bauru. Implantado em parceria com a prefeitura, o novo posto tem capacidade para realizar até 1,5 mil atendimentos por mês e amplia o acesso da população a serviços públicos presenciais.

Vice-governador Felicio Ramuth participou de ineuguração

“Essa unidade do Poupatempo vai beneficiar não só a cidade, mas também a região, essa proximidade de localização pode permitir que outras cidades usem o serviço”, disse o vice-governador em seu discurso de inauguração.

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Durante o evento, que marca também os 143 anos de Barra Bonita, o vice-governador destacou outras ações do Governo de São Paulo na região.

“Estão sendo aplicados R$1,23 milhão em obras de segurança viária, R$ 750 mil em melhoria no setor habitacional pelo Bairro Paulista, e vamos liberar recursos para o setor do turismo de Barra Bonita no valor de R$ 2,5 milhões.”

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No novo Poupatempo, será possível solicitar documentos como a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de acessar serviços do Detran-SP e de outros órgãos parceiros dentro dos mais de 4 mil serviços disponibilizados pelo Poupatempo.

A unidade está localizada na Avenida Arthur Balsi, 105, no bairro Cohab, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.