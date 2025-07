Gustavo Mioto, Alexandre Pires, Aline Barros, Rosa de Saron e Maria Clara & JP são atrações confirmadas no Celebra Bauru 2025 Aniversário da cidade vai ser comemorado no Recinto Mello Moraes Record Paulista|Do R7 21/07/2025 - 12h45 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h46 ) twitter

A cidade de Bauru se prepara para comemorar seus 129 anos em grande estilo. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o Recinto Mello Moraes será palco da segunda edição do Celebra Bauru, evento que já se tornou tradição e promete uma programação intensa, com entrada gratuita todos os dias.

O Celebra Bauru é uma realização da Prefeitura Municipal de Bauru, com produção da AEAPS (Associação das Entidades Assistenciais de Bauru) e das organizações sociais parceiras.

Além de proporcionar entretenimento e lazer para a população, o evento tem um forte viés social, com toda a renda da venda do tradicional sanduíche bauru revertida para 29 entidades do terceiro setor.

A Record Paulista é uma das apoiadoras oficiais do evento, reforçando seu compromisso com a cultura, o entretenimento e o desenvolvimento social da região.

‌



Atrações Nacionais

A programação musical será um dos grandes destaques da festa, com shows gratuitos de artistas consagrados da música nacional. Os horários dos shows vão ser confirmados pela Prefeitura de Bauru.

‌



. 31/7 - Gustavo Mioto

· 1/8 – Maria Clara & JP

‌



· 1/8 – Rosa de Saron

· 1/8 – Aline Barros

· 2/8 – Alexandre Pires

Bolo, Solidariedade e Tradição

No dia 1º de agosto, data oficial do aniversário da cidade, será servido o tradicional bolo de aniversário. Outra marca registrada do Celebra Bauru é a venda do sanduíche bauru, símbolo gastronômico da cidade, que será comercializado ao valor de R$ 25.

As vendas já começaram e estão sendo feitas pelas próprias entidades assistenciais participantes. O lanche poderá ser retirado diretamente no Recinto Mello Moraes nos seguintes horários:

· 31/7 – das 18h às 22h

· 1/8 – das 10h às 22h

· 2/8 – das 10h às 22h

O presidente da AEAPS, William, destaca o impacto social da ação:

“Esse ano iniciamos os preparativos com meses de antecedência e estamos um pouco mais confortáveis. Nossa expectativa é comercializar em torno de 20 mil lanches e beneficiar quase 30 organizações participantes. Já distribuímos 15 mil vales para as entidades, e a procura está grande, como sempre. Se conseguirmos atingir esse número, será um aporte significativo para o terceiro setor local.”

Três Décadas de História, Dois Anos de Celebra Bauru

O sanduíche bauru solidário já tem 30 anos de tradição na cidade, mas essa é apenas a segunda edição do evento no formato atual, rebatizado como Celebra Bauru e realizado integralmente pela AEAPS e suas organizações sociais parceiras.

Você pode adquirir o seu lanche solidário com uma das 29 entidades participantes. Confira a lista completa:

1. Acaê Bauru – @acaealfaebeta

2. AEAPS Bauru – @aeapsbauru

3. AFRA – @afrasocial

4. Afapab – @afapab_

5. Apae – @apaebauru

6. Apiece – @apiece.bauru

7. APMC – Paiva

8. Cáritas – @caritas.bauru

9. Casa da Esperança – @casadaesperancabauru

10. Casa do Garoto – @casadogarotorog

11. Cevac – @cevaccp

12. Creche Berçário Rodrigues de Abreu

13. Creche Bom Pastor

14. Creche Leocádio Correa

15. Creche Angélica Freitas - Tibiriçá

16. Creche São Paulo – @creche.sao.paulo

17. Creche Pastores de Belém

18. Equoterapia – @centrodeequoterapiabauru

19. Esquadrão da Vida – @esquadraodavidabauru

20. Fundato – @scfvidososfundato

21. Instituto Elas – @instituto_elas

22. Instituto Florir – @institutoflorirbauru

23. Iprespa – @iprespa

24. Lar Escola Santa Luzia para Cegos

25. Legião Mirim de Bauru – @legiaomirimdebauru

26. POC Bauru – @pocbauru

27. Portas Abertas – @oscportasabertas

28. Recriar

29. Wise Madness – @wisemadnesssocial

Serviço

Local: Recinto Mello Moraes – Avenida Comendador José da Silva Marta, 5868 – Bauru/SP Datas: 31 de julho, 1º e 2 de agosto Entrada: Gratuita Informações: @celebrabauru | @aeapsbauru Whatsapp: (14) 3879-4204 E-mail: contato@aeaps.org.br