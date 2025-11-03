Inauguração da decoração de Natal do Boulevard Shopping será neste sábado (8), a partir das 13h Programação especial promete encantar os visitantes, com a Parada Special Dog, Banda Rock Pop Acústico e visita do personagem Grinch

Com uma programação repleta de encanto e magia, o espírito natalino vai “invadir” o Boulevard Shopping, administrado pela WE9. Neste sábado (8 de novembro), a partir das 13h, o centro de compras dá início à temporada natalina com uma tarde especial para toda a família.

A programação começa ao som da Banda Rock Pop Acústico, que vai embalar o público com canções natalinas para entrar no clima das festividades. Após o sucesso dos últimos anos, o irreverente personagem Grinch, do filme americano ‘’The Grinch", está de volta, trazendo seu bom humor característico e garantindo momentos de descontração e risadas.

A tarde de sábado segue com a tradicional Parada de Natal do Centro Cultural Special Dog, um desfile cheio de cores e personagens, que promete emocionar o público e marca o início oficial do Natal do Boulevard Shopping. A chegada do “Bom Velhinho” será às 18h30, na Praça de Eventos (piso L1).

Para Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping, o Natal no centro de compras traz uma experiência completa e cheia de significado. “A chegada do Papai Noel é um dos momentos mais esperados do ano. Queremos que cada visitante sinta o encanto e a magia do Natal desde o primeiro instante. Além da inauguração neste sábado, teremos uma agenda especial ao longo dos meses de novembro e dezembro, com uma programação tipicamente natalina”, afirma.

Praça de Eventos

A partir do dia 8 de novembro, toda a família poderá viver uma experiência interativa na “Fábrica de Brinquedos de Natal”, um verdadeiro mergulho no universo da nostalgia, das cores e da imaginação. Inspirada nas antigas fábricas de brinquedos, a temática terá detalhes cenográficos, brinquedos em movimento e engrenagens “que ganham vida”. A ambientação transporta os visitantes para um cenário lúdico, onde cada detalhe desperta memórias afetivas e renova o encanto desta época de Natal.

O espaço contará com uma área de oficinas gratuitas (realizadas em datas selecionadas), para completar a diversão, haverá também um parquinho infantil com gira-gira e cavalinho de balanço (atrações gratuitas). Para aqueles que querem ver o Natal do alto, o Shopping preparou uma roda-gigante com mais de 8 metros de altura, que promete diversão e uma vista privilegiada de toda a decoração (atração bilhetada).

Encontros com Noel

Após a inauguração do espaço temático de Natal, os visitantes poderão tirar fotos gratuitamente com o Papai Noel. O querido “Noel” estará recebendo visitas e “pedidos de Natal” em seu trono, na Praça de Eventos, do dia 8 de novembro ao dia 23 de dezembro.

Confira os horários do “Bom Velhinho”

Terça-feira a sábado I 14h às 22h

Domingos e feriados I 14h às 20h

Dia 22 de dezembro I 14h às 22h

*“Intervalo para alimentar as renas” I 17h às 18h

Confira a programação

Sábado (8/11)

13h I Apresentação da Banda Rock Pop Acústico do Centro Cultural Special Dog

Local: Praça de Alimentação (piso L3)

15h I Parada do Grinch

Local: Por todo o Shopping

17h I Parada de Natal com o Centro Cultural Special Dog

Local: Saída em frente à Centauro (piso L3)

18h30 I Chegada do Papai Noel

Praça de eventos (piso L1)

SERVIÇO

No próximo sábado (8), a chegada do Papai Noel inaugura o Natal do Boulevard Shopping. O evento terá Parada de Natal Special Dog e visita do personagem Grinch. A entrada é gratuita (acesso ao estacionamento não incluso).