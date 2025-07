Ingressos para o Fest’Up Bauru 2025 já estão disponíveis Evento itinerante de criatividade e comunicação expande atuação no interior paulista com programação focada em inovação e mercado Record Paulista|Do R7 25/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h47 ) twitter

Estão à venda os ingressos para o Fest’Up, evento itinerante de criatividade e comunicação que ocorre dia 23 de agosto, na FIB Bauru. Depois de 40 anos de sucesso na capital, o evento ganha o interior paulista em 2025.

O Fest’Up chega à cidade para fortalecer ainda mais o mercado regional de comunicação, nas áreas de publicidade, marketing, design, audiovisual, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Organizado pela APP Bauru e APP Brasil em parceria com a FIB Bauru, o evento tem uma programação diversificada, com palestras, fórum de debate, workshop e oportunidades de troca entre o público e especialistas de diferentes regiões. A agenda inclui a participação de nomes reconhecidos do mercado nacional, além de espaços voltados para networking e atualização profissional.

A expansão para cidades como Bauru reforça o compromisso do Fest’Up em descentralizar as discussões sobre tendências e inovação no setor comunicacional e criativo.

‌



“É uma oportunidade para que profissionais do interior tenham acesso ao que há de mais atual no mercado, como o uso de inteligência artificial, personalização, novos formatos de conteúdo, entre diversos outros temas tão importantes para o futuro da Comunicação”, (Anaí Nabuco, presidente da APP Bauru.)

Presença institucional

A realização e divulgação do evento conta com o apoio de empresas parceiras, que colaboram para ampliar o alcance e o engajamento do Fest’Up junto ao público. Veículos de comunicação e fornecedores participam ativamente do fortalecimento deste circuito de criatividade e comunicação, viabilizando desde a estrutura do evento até a divulgação em diversos canais. A presença dessa rede ressalta a importância da articulação entre o mercado e a comunidade para a expansão de iniciativas voltadas à atualização profissional e ao fomento da economia criativa.

‌



Serviço:

Fest’Up Bauru 2025

‌



Data: 23 de agosto, das 8h30 às 18h

Local: FIB Bauru

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/fest-up-bauru-2025/3025606

Realização: APP Brasil e APP Bauru

Apoio: FIB Bauru

Mais informações: @festupbauru