Itália Fest Experience leva o sabor, a cultura e a alegria da Itália para Bauru e Marília, em outubro Evento promete trazer uma verdadeira viagem ao país europeu sem sair do interior paulista!

A Itália Fest chega a Bauru e Marília em outubro, trazendo o melhor da cultura, gastronomia e entretenimento italianos em um evento para toda a família. De 16 a 19 de outubro, o festival será realizado no Recinto Mello Moraes, em Bauru, e de 23 a 26 de outubro, no Recinto Examar, em Marília, com apoio da Record Paulista.

Mais do que um festival, a Itália Fest Experience é uma celebração vibrante da tradição italiana. Ao chegar, o público será transportado para uma charmosa vila italiana, com barracas coloridas, bandeirinhas, luzes suaves, toalhas xadrez e música ao vivo. Tudo cuidadosamente pensado para criar uma atmosfera autêntica, acolhedora e cheia de alegria.

Evento vai acontecer em Bauru e Marília

Os visitantes poderão se deliciar com uma gastronomia irresistível, incluindo pizzas com borda recheada de cream cheese, massas artesanais, risotos cremosos, carnes suculentas e sobremesas como gelato, cannoli e churros. Para os pequenos, há a Barraca Infantil, com pipoca colorida, algodão doce e jogos divertidos.

O evento também contará com o Empório Italiano, oferecendo queijos finos, vinhos selecionados e souvenirs exclusivos, perfeitos para levar um pedacinho da Itália para casa.

O espaço ainda traz parque de diversões, área kids, jogos de mira, pegue-ursinhos, pintura facial e oficinas de massa, tornando a experiência ainda mais envolvente para todas as idades. Além disso, o público poderá assistir aos espetáculos do Festival Kids e dos Clássicos Encantados, com apresentações lúdicas que encantam crianças e adultos.

Durante os dois fins de semana, o evento contará com shows de artistas e produções especiais, recriando os maiores clássicos da música italiana e internacional. Entre as atrações estão Amazing Sings Bocelli, Abba Experience, Queen Experience, Bee Gees Experience, Embalos de Sábado à Noite, L’Amore Italia, Acoustix e muito mais.

Em Bauru, a programação começa no dia 16 de outubro (quinta-feira), com L’Amore Italia às 20h e Amazing Tenors às 21h.

No dia 17 (sexta-feira), se apresentam L’Amore Italia às 19h, ELLLAS Cantam Clássicos Sertanejos às 20h e Embalos de Sábado à Noite às 21h30.

No sábado, dia 18, haverá Clássicos Encantados às 14h30, Festival Infantil às 18h, L’Amore Italia às 19h, Bee Gees Experience às 20h e Acoustix às 21h30.

Já no domingo, dia 19, as atrações são Clássicos Encantados às 14h, Festival Infantil às 17h30, L’Amore Italia às 18h30 e Queen Experience às 20h30.

Em Marília, a festa começa no dia 23 de outubro (quinta-feira), com L’Amore Italia às 20h e ELLLAS – Clássicos Sertanejos às 21h.

No dia 24 (sexta-feira), L’Amore Italia se apresenta às 20h, seguido por Bee Gees Experience às 21h30.

No sábado, dia 25, as atrações incluem Clássicos Encantados às 14h30, Festival Infantil às 18h, L’Amore Italia às 19h, Embalos de Sábado à Noite às 20h10 e Queen Experience às 21h30.

No encerramento, domingo, dia 26, acontecem Clássicos Encantados às 14h, Festival Infantil às 17h, L’Amore Italia às 18h30 e Abba Experience às 20h30.

Os convites antecipados já estão disponíveis no site ingressodigital.com. A Itália Fest Experience é o destino ideal para curtir bons momentos com amigos e familiares, celebrar a cultura italiana, saborear pratos irresistíveis e se encantar com shows de tirar o fôlego. Venha sentir, saborear e celebrar a Itália sem sair da cidade.

Mais informações no Instagram @italiafestexperience. Apoio: Record Paulista.