Justiça afasta vereador após parlamentar usar ambulância para carregar caixas de pizza Moradora que usava o serviço denunciou a utilização irregular do veículo. Ademir da Guia Barbosa, de Guarantã, era também servidor público e foi demitido da prefeitura

O vereador Ademir da Guia Barbosa, do MDB de Guarantã, foi afastado por 90 dias pela Justiça. A decisão foi publicada há pouco no site do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O parlamentar é réu por improbidade administrativa por um motivo inusitado: também servidor público, ele usou uma ambulância da saúde da cidade para carregar caixas de pizza para um amigo, também de Guarantã.

O caso aconteceu no dia 16 de outubro de 2025. Ademir, mais conhecido como Gomã da Ambulância, motorista da Secretaria de Saúde de Guarantã, também é vereador. Ele ainda exercia o cargo, e transportou um casal para Bauru. O homem faria um procedimento no olho.

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Depois de deixa-los na unidade médica, Ademir foi até uma outra localidade em Bauru para pegar caixas de pizza. Uma encomenda do dono de uma pizzaria de Guarantã. Wanderley Budoia Junior, proprietário da Budoia Pizzaria. Wanderley também era funcionário público da prefeitura. Era chefe de Ademir.

Ademir lotou a viatura da saúde com 600 caixas de pizza. A paciente e o marido vieram com pouco espaço, sentados até em cima das caixas. A mulher mandou mensagem para o prefeito Marcos Roberto Frugeri. Ela reclamou da situação.

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" (veja abaixo):

Reprodução mostra conversa da denunciante para o prefeito de Guarantã

O prefeito instalou um PAD (Processo Administrativo Disciplinar). Ademir e Wanderley foram exonerados. E o caso foi enviado para o Ministério Público investigar.

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O MP denunciou ambos, que são réus por improbidade administrativa. O promotor Khalil Nogueira solicitou, entre outras sações, perda da função pública, a multa civil, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a suspensão dos direitos políticos, e a proibição de contratar com o serviço público. Também foi pedido o afastamento de Ademir da Câmara.

Caixas de pizza dentro da ambulância de Guarantã

O pedido foi concedido na tarde desta terça-feira, 24 de março, pelo TJ.

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OUTRO LADO

Tanto Ademir quanto Wanderley, segundo o MP, admitiram o crime contra o patrimônio público no PAD da Prefeitura de Guarantã. A Record Paulista está aberta para que eles enviem as defesas.

Vereador Ademir foi afastado em Guarantã

A Câmara de Guarantã ainda não informou se o vereador já foi afastado. E quem assume a vaga dele.