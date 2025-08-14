Marcelo Falcão e Turma do Pagode se apresentam nos últimos dias do Viva São Roque Evento tem entrada gratuita e acontece no Recanto da Cascata Record Paulista|Do R7 14/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h28 ) twitter

O Viva São Roque chega aos seus últimos dias de apresentações. O evento, com entrada gratuita, ocorre desde o dia 2 de agosto no Recanto da Cascata e trouxe mais de 30 atrações variadas, desde grandes nomes da música nacional, como Di Ferrero, até artistas da cidade e região. No último fim de semana, o destaque ficou para as apresentações da Banda LS Jack, Jony Mattos (cover oficial do cantor Bruno Mars no Brasil) e da Banda União, grupo de tributo à banda Charlie Brown Jr.

Entretanto, o evento não para, e seus últimos dias trarão apresentações imperdíveis, com destaque para o cantor Marcelo Falcão no dia 14 de agosto, a banda Bohemian Rock (tributo à banda Queen) no dia 15 e, no dia 16, último dia de festa, o carisma da Turma do Pagode.

Divulgação Viva São Roque agita cidade desde o começo do mês

Confira a programação completa abaixo:

Quinta, 14 de agosto

Silver Rocks – 19h

Marcelo Falcão – 21h

Sexta, 15 de agosto

Negrstudio e Banda Camaleões – 13h

Elis & Eles – 14h30

Tributo ao Nirvana e Seattle – 19h

Bohemian Rock (Queen Cover) – 21h

Sábado, 16 de agosto – encerramento

Beth Viana – 13h

Vertentes do Pé de Serra (Banda da Feira) – 14h30

Sintonia A3 – 19h

Turma do Pagode – 21h

Com infraestrutura completa, segurança e estacionamento gratuito, o Viva São Roque também conta com 120 barracas que oferecem o melhor da gastronomia e do artesanato local. Um evento imperdível para toda a família.

Novidades no transporte

Ocorrendo no mesmo período das Festas de Agosto, os dois eventos contarão com um ônibus especial interligando as festividades nos dias 15 e 16 de agosto, das 10h às 23h, com saída a cada meia hora.

Além disso, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, o transporte público contará com carros extras às 23h nas seguintes linhas: Vila Nova, Paisagem/Canguera e Maylasky/São João Novo. No último dia de festividades, 16 de agosto, todos os ônibus circularão nos horários de sábado. Essas iniciativas buscam facilitar o acesso a eventos tão importantes para os moradores e visitantes da região.

O Viva São Roque é uma realização da Prefeitura de São Roque, por meio de suas divisões de Turismo e Cultura, e conta com o apoio de McDonald’s, Unimed São Roque, Catarina Fashion Outlet, Equipa Group, Supermercado Chimar, Ossel Assistência, MP Produções, Nor Hotel e Spa, e Hotel Villa Rossa.