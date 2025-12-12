Marília conta com novo acelerador linear para Radioterapia no Complexo HC Famema O prefeito Vinicius Camarinha prestigiou a cerimônia de entrega do novo equipamento, que teve a presença do Ministro Márcio França

O prefeito Vinicius Camarinha participou na manhã desta quinta-feira (11 de dezembro), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (Complexo HCFamema), da cerimônia de entrega de um novo acelerador linear na unidade de Radioterapia.

O novo equipamento vai beneficiar muitos pacientes que aguardam tratamento oncológico na cidade e também de outros 60 municípios da região.

‌



Divulgação

“Hoje, a gente não só entrega um equipamento de oncologia, que é um acelerador linear de última geração. Estamos entregando um equipamento de R$ 7,5 milhões que vai salvar vidas e que vai trazer mais dignidade para as pessoas”, comemorou o prefeito Vinicius, durante a conquista de mais um importante investimento para a saúde do município.

A cerimônia contou com as presenças de importantes autoridades, como o Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França; do deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos); do presidente do HCFamema, Tarcísio Adilson Ribeiro Machado; da secretária municipal da Saúde, Paloma Libanio; do presidente da Câmara Municipal, Danilo Bigeschi; além de outras lideranças da área da saúde e representantes da sociedade civil.

‌



Divulgação

“Marília voltou a ter protagonismo político e, hoje, possui um bom relacionamento com o Governo Federal e na esfera estadual. Temos a honra de receber o Ministro Márcio França na nossa cidade. E estamos também muito felizes com estas melhorias que estão vindo para cidade e que vão cuidar das pessoas que mais precisam”, acrescentou o prefeito Vinicius.

O novo equipamento integra o programa do Governo Federal, Agora Tem Especialistas, que trata da ampliação da assistência oncológica e do atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde).

‌



O acelerador linear é o principal equipamento utilizado na radioterapia, que emite radiação ionizante para tratar diversos tipos de tumores. É uma tecnologia de ponta que permite planejamento personalizado, maior precisão e preservação de tecidos saudáveis.

Divulgação

Este novo acelerador linear vai ajudar bastante a diminuir a fila de espera na Rede Municipal de Saúde. Hoje, temos cerca de 70 a 80 pacientes aguardando por mês o atendimento e ele vai beneficiar quem mais precisa”, finalizou a médica e secretária municipal da Saúde, Paloma Libanio.