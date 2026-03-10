Marília instala o Banco Vermelho em pontos estratégicos da cidade É mais uma estratégia político-institucional de enfrentamento estruturado à violência de gênero no município

O município de Marília também aderiu à Campanha do Banco Vermelho, uma ação de forte impacto visual e comunicacional, que transforma o espaço público em território de conscientização, sensibilização e mobilização social, reforçando o compromisso institucional do município com a prevenção, o enfrentamento e a responsabilização das violências contra as mulheres.

Em Marília, já são quatro bancos fixos, sendo que três estão instalados na pista de Cooper da avenida das Esmeraldas; e um na pista de Cooper da avenida Pedro de Toledo; e dois bancos itinerantes, que percorrerão vários prédios e espaços públicos da cidade – atualmente um está na sede da Diretoria de Ensino e outro no prédio da Secretaria Municipal da Saúde.

‌



É mais uma estratégia político-institucional de enfrentamento estruturado à violência de gênero no município

A instalação do Banco Vermelho em pontos estratégicos da cidade amplia a visibilidade da temática; rompe o silêncio social em torno da violência doméstica e do feminicídio; fortalece a política pública de proteção às mulheres; estimula a denúncia e a busca por apoio na rede protetiva; e integra as ações intersetoriais entre Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública.

O Banco Vermelho deve ser replicado no município como dispositivo simbólico e estratégico de deflagração permanente do enfrentamento à violência de gênero.

‌



A iniciativa está articulada ao Núcleo de Prevenção e Cuidado à Pessoa em Situação de Violência, à Gestão da APS (Atenção Primária à Saúde) e aos demais setores da Secretaria Municipal da Saúde, garantindo caráter permanente e não apenas alusivo a datas comemorativas.

A secretária municipal da Saúde, Paloma Libanio, destacou a importância do Banco Vermelho. “É um símbolo de mobilização e sensibilização, que convida à reflexão sobre a violência contra as mulheres e a importância da denúncia e do fortalecimento das redes de proteção. Além dos bancos fixos, temos os itinerantes que serão levados a diversos locais para que possamos chegar a um número cada vez maior de pessoas, com objetivo de combater qualquer tipo de violência contra a mulher, especialmente o feminicídio.”

‌



A responsável pelo Núcleo de Prevenção e Cuidado à Pessoa em Situação de Violência, órgão ligado à Secretaria Municipal da Saúde, Fabiana Martins, informou que o Banco Vermelho estará presente em diversos eventos e ações.

“O nosso objetivo é conscientizar e incentivar as pessoas vítimas de violência a fazer a denúncia, através dos telefones 190 (Polícia Militar) e 180 (Centro de Atendimento à Mulher). Essa denúncia é fundamental para que tenhamos condições de evitar qualquer tipo de violência e até mesmo feminicídios. Já levamos o Banco Vermelho para o Domingo da Família na avenida das Esmeraldas e para a 1ª Formação Diálogos para a Educação Sexual e de Gênero sem Violências, realizada com vice-diretores de escolas estaduais na Diretoria de Ensino. E neste sábado, dia 14 de março, a partir das 9h30, na Ilha da rua 9 de Julho, o banco estará lá no Ato de Conscientização Toda a Sociedade contra o Feminicídio, promovido pelo Coletivo de Mulheres Marília”, disse Fabiana.

‌



ORIGEM

A Campanha do Banco Vermelho teve origem na Itália, em 2016, e se espalhou pelo mundo. O principal objetivo do projeto é conscientizar a população sobre a violência de gênero.

No Brasil, os Bancos Vermelhos foram instituídos pela Lei n. 14.942, de 31 de julho de 2024, que altera a Lei nº 14.448, de 9 de setembro de 2022, para prever o Projeto Banco Vermelho, ações de conscientização em lugares públicos.