Marília lança o 1º Festival do Café Entrada é gratuita para evento que vai acontecer neste sábado, dia primeiro

A Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizou na manhã desta sexta-feira (17), na sede do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Marília), o lançamento oficial do 1º Festival do Café de Marília, que acontecerá no dia 1º de novembro, na histórica Fazenda Cascata.

O evento de lançamento reuniu autoridades, representantes do setor produtivo e parceiros, marcando mais um importante passo para o fortalecimento do turismo e da economia criativa local.

Ao abrir a cerimônia, o secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Vitor Gazola, destacou o papel do empreendedorismo no crescimento da cidade.

“O governo do prefeito Vinicius Camarinha tem credibilidade junto à classe produtiva, e nosso trabalho é valorizar produtores, comerciantes e prestadores de serviço locais”, afirmou.

O prefeito Vinicius Camarinha ressaltou que o festival representa um marco para Marília, unindo história, turismo e conhecimento.

“Esse evento pode se transformar em uma grande feira do café, e a Prefeitura estará sempre ao lado dessa iniciativa. Estamos em um momento de reconstrução e de fortalecimento do turismo, que devolve à cidade quatro vezes o valor investido”, destacou o prefeito.

Durante o evento, o prefeito anunciou também que o governo estadual autorizou a construção do maior e mais moderno museu de paleontologia do Brasil, mais um investimento que, segundo ele, consolida Marília como polo de desenvolvimento e turismo.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Ivan Evangelista Junior, destacou o caráter inovador da iniciativa.

“A Prefeitura está abrindo portas para novas oportunidades. O Festival do Café é uma entrega importante para o turismo e para a comunidade”, afirmou.

Para o presidente do Sinhores, Sinval Gruppo, o momento é histórico.

“Marília vive uma ‘era de ouro’ para o turismo. Temos um café de qualidade e uma gestão que acredita verdadeiramente no potencial turístico da cidade”, declarou.

O proprietário da Fazenda Cascata, Oswaldo Passos de Andrade, neto do fundador de Marília, expressou emoção ao ver o espaço que pertenceu à sua família receber o festival.

“Meu avô, Bento de Abreu, chegou aqui em 1925. Ver a cidade crescer e agora sediar esse evento é motivo de grande alegria”, disse.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Vinicius Camarinha, do presidente da Câmara, vereador Danilo Bigeschi, do secretário Vitor Gazola, do presidente do Comtur, Ivan Evangelista Junior, do presidente do Sinhores, Sinval Gruppo, do proprietário da Fazenda Cascata, Oswaldo Passos de Andrade, além de secretários municipais, vereadores, apoiadores e representantes da sociedade civil.

O Festival celebra o centenário da Fazenda Cascata, local histórico que teve papel essencial na fundação e no desenvolvimento de Marília, e marca a inserção do município no programa estadual Rotas do Café. A iniciativa valoriza uma das mais importantes cadeias produtivas da região, responsável por impulsionar a economia, o turismo e a cultura local.

Com entrada gratuita (mediante doação voluntária de 1 kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade), o evento contará com programação completa para toda a família, reunindo produtores de café, baristas, artesãos, palestrantes e atrações musicais.

A estrutura contará com praça de alimentação, produtos artesanais, brinquedos infláveis, exposição de tratores e fotos, além de palestras temáticas e demonstrações de preparo de café.

De acordo com o secretário Vitor Gazola, “O Festival valoriza a cadeia produtiva do café, fomenta o turismo e o lazer, difunde conhecimento e fortalece a identidade regional.”

Serviço – 1º Festival do Café de Marília

Data: 1º de novembro de 2025 (sábado)

Local: Fazenda Cascata – Av. Cascata, 201-495, Jardim Maria Izabel Horário: das 10h às 18h

Entrada gratuita (doação voluntária de 1 kg de alimento)

Realização: Prefeitura de Marília – Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Apoio: Comtur, Sinhores, Apta Regional de Marília, Ciesp, Sebrae, Fatec Marília, Adipa, Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.