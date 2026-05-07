Marília sediará 41º Campeonato Brasileiro de Gateball O evento reúne equipes de todo o país para disputas de alto nível da modalidade.

O evento movimenta os praticantes do esporte de diferentes localidades do país. Nikkei Marília/Reprodução

O Associação Cultura e Esportiva Nikkey Marília realizará nos dias 16 e 17 de maio o 41º Campeonato Brasileiro de Gateball, promovido pela Confederação Brasileira de Gateball. O evento acontecerá na sede campestre da associação, localizada na Avenida Benedito Alves Delfino, número 2850, no Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros.

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Participarão do campeonato 141 equipes compostas por 795 atletas, em 4 categorias: Master 75, Master 60 e Livre séries A e B.

Essa será a quarta vez que a cidade recebe o evento, que conta com a participação de clubes de vários estados.

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O esporte é considerado o xadrez de campo e apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. As regras são simples e o desgaste físico moderado, sendo um esporte em que o trabalho em equipe e o raciocínio têm papel fundamental.

Mais informações podem ser obtidas com a secretaria geral do Nikkey Marília através dos telefone (14) 3433-4187 ou (14) 98182-4187.