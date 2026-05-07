Marília sediará 41º Campeonato Brasileiro de Gateball
O evento reúne equipes de todo o país para disputas de alto nível da modalidade.
O Associação Cultura e Esportiva Nikkey Marília realizará nos dias 16 e 17 de maio o 41º Campeonato Brasileiro de Gateball, promovido pela Confederação Brasileira de Gateball. O evento acontecerá na sede campestre da associação, localizada na Avenida Benedito Alves Delfino, número 2850, no Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros.
Participarão do campeonato 141 equipes compostas por 795 atletas, em 4 categorias: Master 75, Master 60 e Livre séries A e B.
Essa será a quarta vez que a cidade recebe o evento, que conta com a participação de clubes de vários estados.
O esporte é considerado o xadrez de campo e apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. As regras são simples e o desgaste físico moderado, sendo um esporte em que o trabalho em equipe e o raciocínio têm papel fundamental.
Mais informações podem ser obtidas com a secretaria geral do Nikkey Marília através dos telefone (14) 3433-4187 ou (14) 98182-4187.