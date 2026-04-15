Médico de Sorocaba lança livro sobre o papel da espiritualidade na Medicina Obra reacende o debate sobre como espiritualidade e ciência podem coexistir no atendimento médico

O médico Fábio Guerra, de Sorocaba, com atuação na área de Cardiologia, acaba de publicar seu mais novo livro, “Curas da Alma – A Espiritualidade na Medicina”, disponível em pré-venda na Amazon (https://a.co/d/0deYCc3l).

A obra sustenta que espiritualidade não se resume à religiosidade, mas representa a dimensão que ajuda pessoas a encontrarem sentido e coragem diante dos desafios e sofrimentos inerentes ao ser humano.

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Autor de livros sobre medicina, que abordam ciência e comportamento humano, Dr. Fábio Guerra mostra, em seu mais recente trabalho, a sobrecarga dos profissionais da área de saúde, intensificada, principalmente, durante a pandemia da Covid-19.

Na época, milhares de notícias registraram médicos(as) e enfermeiros(as) enfrentando jornadas excessivas e risco constante por estarem na linha de frente da exposição ao vírus, lidando, inclusive, com a ausência de estrutura adequada para a realização de suas atividades.

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Segundo o médico, essas circunstâncias resultaram no que chamou de “progressiva mecanização do atendimento”: “Os pacientes passaram a ser vistos como órgãos, números e diagnósticos. O olhar humano perdeu espaço, lamentavelmente. Algo essencial acabou ficando em segundo plano, que é a compreensão do ser humano como uma totalidade”, relata.

O outro lado

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Uma pesquisa de 2025, do Instituto Locomotiva, entrevistou 100 milhões de pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) e apontou que, mesmo com programas de expansão, a Saúde, no Brasil, ainda enfrenta problemas sérios, com filas enormes por exames, consultas e cirurgias.

O livro do Dr. Fábio Guerra aborda, igualmente, a perspectiva do paciente, que, muitas vezes, não encontra o suporte necessário no atendimento médico.

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“É justamente nesse cenário que aparecem dois lados: o dos profissionais exaustos, que continuam cuidando mesmo quando já não sabem onde apoiar suas próprias dores, e o dos pacientes feridos, desconfiados e também endurecidos pela vida, buscando alívio, mas encontrando barreiras quando mais precisam ser cuidados”, comentou.

O livro reacende um debate antigo, em que os cientificistas podem, ainda, olhar com desconfiança, já que a proposta é trazer a espiritualidade para dentro da discussão médica. Durante muito tempo, a formação em medicina ensinou uma separação rígida entre corpo e subjetividade.

De acordo com Dr. Fábio Guerra, essa divisão não nasceu da indiferença, mas de um esforço legítimo para tornar a medicina objetiva, mensurável e científica.

“O problema é que o ser humano real nunca se apresentou de forma fragmentada”, defende o médico, que busca promover um atendimento mais acolhedor e integral.

“A espiritualidade, nesse contexto, não significa religiosidade, nem doutrina, mas a dimensão que permite ao indivíduo encontrar sentido em meio ao sofrimento”, acrescentou.

O livro “Curas da Alma – A Espiritualidade na Medicina” propõe a reintegração entre ciência e humanidade no cuidado clínico, resgatando valores fundamentais da prática clínica, como escuta, presença e compaixão.

A obra é indicada para profissionais da saúde, estudantes, gestores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada em compreender como a dimensão espiritual pode transformar a vivência do adoecimento e fortalecer vínculos no processo de cuidado.

Sobre o autor

Dr. Fábio Guerra (CRM-SP 216701) é médico, com atuação clínica voltada à saúde cardiovascular e à promoção da saúde mental. É membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de SP (Socesp), possui formação complementar em Cardiologia e Medicina do Tráfego, além de MBA em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Atualmente realiza formação acadêmica em Psiquiatria e Saúde Mental, ampliando sua abordagem integrativa e humanizada no cuidado ao paciente.

Ao longo de sua trajetória, participou de cursos, congressos e treinamentos no Brasil e no exterior, na área da cardiologia, mantendo atualização constante na prática médica baseada em evidências e na valorização da escuta clínica.

É autor de livros que abordam ciência e comportamento, como “Curas da Alma -- A Espiritualidade na Medicina”, “Vidas Conectadas -- O Impacto das Telas na Saúde mental e Física” e “Benefícios Cardiovasculares e Saúde Mental no Esporte -- Como a Conexão com os Cavalos Promovem Bem-estar Físico e Emocional”.