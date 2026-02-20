Mutirão do Emprego oferece 100 vagas de trabalho para Marília As oportunidades são destinadas à função de auxiliar logístico

Será realizada no próximo dia 26 de fevereiro (quinta-feira), das 9h às 16h, o 12º Mutirão do Emprego de Marília, com a oferta de 100 vagas. O processo seletivo acontecerá na Avenida Eugênio Coneglian, nº 3550, Distrito Industrial, na zona Norte de Marília.

As vagas são destinadas à função de auxiliar logístico, com atividades relacionadas à movimentação, organização, separação e conferência de encomendas.

Os interessados precisam ter disponibilidade de horário, possuir vigor físico e comparecer ao local do mutirão dentro do horário estabelecido e com calçado fechado. É necessário que os participantes levem documento pessoal com foto e currículo atualizado.

Será a primeira ação do tipo neste ano de 2026. O objetivo é facilitar o acesso da população às oportunidades de emprego, aproximando trabalhadores das empresas que demandam mão de obra. Esta edição conta com a parceria com a empresa DHL, responsável pela operação logística do Mercado Livre.