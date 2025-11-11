Novembier Fest: festival de cerveja artesanal, gastronomia e rock n’ roll agita Bauru

Os amantes de cerveja artesanal, boa música e gastronomia já têm compromisso marcado. No próximo sábado, dia 15 de novembro, a partir das 14h, a Cervejaria Servus abre suas portas para a segunda edição do “Novembier Fest”.

O evento promete transformar a tarde em uma grande celebração de sabores e cultura cervejeira. O festival foi idealizado para ser uma experiência completa, reunindo uma seleção especial de rótulos de cinco renomadas cervejarias artesanais: a anfitriã Servus, Cerveja Opera, BRU Cervejaria, Do Paraíso Cervejaria e Confraria do 014.

Evento acontece neste sábado

Além da degustação de cervejas de alta qualidade, a trilha sonora fica por conta do rock ao vivo, com apresentações das bandas RockVolver, Bandu Capital e High Voltage, garantindo o clima de festa e animação.

Pensando em oferecer conforto para toda a família, o evento também conta com uma praça de alimentação diversificada, incluindo food trucks e os doces gourmets da Thaisi Garcia Gourmet. O ambiente é pet friendly e ainda disponibiliza um Espaço Kids dedicado à diversão das crianças.

Os ingressos para o “Novembier Fest” custam R$ 40. Crianças de até 12 anos não pagam, e acima dessa idade o valor é de R$ 15.

Os convites podem ser adquiridos na própria Cervejaria Servus, pelo WhatsApp (14) 99797-9325 (sem taxa adicional), ou online no site www.blacktag.com.br.