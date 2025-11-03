OPEN realiza o evento “Virada da Chave: o futuro que você quer começa agora” Evento acontece neste dia 6 de novembro, em Bauru; encontro promete uma noite de inspiração, networking e histórias de superação e sucesso

O OPEN, Grupo de Negócios e Empreendedorismo, realiza, no dia 6 de novembro, mais uma edição de seu evento de conexões e inspiração, com o tema “Virada da Chave: o futuro que você quer começa agora”.

O encontro acontece a partir das 18h30, no Alameda Rodoserv Center, em Bauru, e reunirá empreendedores, líderes e profissionais de diversas áreas para uma noite de trocas, conhecimento e networking de alto nível.

Entre os convidados confirmados estão Thiago Augusto, Professor Luciano Augusto e Antônio Walter, do projeto Jornada TOP, e Veridiana Gonzaga, CEO da Vinícola DeJota, que compartilharão histórias reais sobre transformação, propósito e o poder de dar novos rumos à carreira e aos negócios.

“A proposta da Virada da Chave é inspirar as pessoas a darem o primeiro passo rumo ao futuro que desejam construir. O OPEN é um espaço de conexões genuínas, onde grandes ideias e novas parcerias surgem. Cada edição é uma oportunidade de abrir portas e mudar perspectivas”, destaca Eduardo Magalhães, um dos idealizadores do OPEN.

Os ingressos para o evento estão disponíveis pelo link lets.events/e/open-virada-de-chave-o-futuro-que-voce-quer-comeca-agora. O 2º lote está à venda até o dia 31 de outubro, no valor promocional de R$ 77,00.

Serviço:

OPEN – Virada da Chave: o futuro que você quer começa agora

06 de novembro de 2025

18h30 (credenciamento) | 19h (início do evento)

Alameda Rodoserv Center (Entrada pelo Beef Street)– Bauru/SP

Ingressos: lets.events/e/open-virada-de-chave-o-futuro-que-voce-quer-comeca-agora

Sobre o OPEN

O OPEN (Organização de Profissionais e Empresários em Networking) é um ecossistema de conexões criado em Bauru que reúne líderes, empreendedores e profissionais interessados em compartilhar experiências, gerar oportunidades e fortalecer o ambiente de negócios da região. O projeto é composto por encontros presenciais, clube de relacionamento e produção de conteúdo estratégico, tendo como pilares o Oportunidades Pessoas, Empreendedorismo e Networking.