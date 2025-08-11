Ortodontia da FOB-USP seleciona pacientes voluntários Quem tiver interesse deve ter entre 10 a 14 anos de idade Record Paulista|Do R7 11/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h20 ) twitter

A Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), está selecionando pacientes voluntários para tratamento ortodôntico.

Serão selecionados os pacientes que apresentarem os seguintes critérios: idade de 10 a 14 anos; e oclusão de classe II por deficiência mandibular (quando os dentes de cima estão muito à frente dos de baixo e o queixo aparenta ser pequeno).

Para a seleção, os interessados devem comparecer, no dia 13 de agosto (quarta-feira), às 14h, acompanhados dos responsáveis, na Clínica de Ortodontia da FOB-USP, para avaliação, que consiste em exame clínico odontológico com auxílio de espátula de madeira.

O estudo está sendo desenvolvido pela pesquisadora Roberta Costa e Silva, sob a orientação da professora Ana Cláudia de Castro Ferreira Conti.

É importante salientar, que para entrar no campus universitário da USP é obrigatória a apresentação de documento com foto da criança e do responsável.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (14) 3235-8215. A Clínica de Ortodontia da FOB-USP localiza-se na Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, na Vila Universitária, em Bauru (SP).