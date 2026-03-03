Palestra vai debater importância da família na cura da dependência química Estimativas apontam que mais de cem mil bauruenses tenham algum tipo de vício

A Record Paulista noticia, quase todos os dias, casos de venda de entorpecentes dos mais variados. E também casos de pessoas que se perdem e praticam crimes para manter os vícios. Cada vez mais, forma-se um exército de dependentes químicos.

Para discutir esse assunto, e reafirmar a importância da família na recuperação da dependência, uma palestra vai ser realizada em Bauru. O evento acontecerá no dia 14 de março, na Casa do Médico.

‌



A palestra é uma realização da Associação Bauruense de Amor Exigente. Vão ser seis palestrantes. Veja mais na arte abaixo:

Divulgação

Dados alarmantes

‌



Em 2021, a Organização Mundial da Saúde estimou que 6% da população brasileira sofria de algum tipo de dependência.

Considerando a proporção de que cada dependente afeta quatro pessoas, isso significa que mais de 30% da população é, de alguma forma, impactada pelas dependências. Isso evidencia a necessidade urgente de políticas públicas de apoio e prevenção.

‌



Fazendo o mesmo calculo em relação à cidade de Bauru consideramos que cerca de 115 mil bauruenses tenham esse problema.

Serviço

‌



1a. Jornada de Dependência Química

Data:14 Março.2026

Horário: 8h00 às 18h00

Assunto: O papel da família na Recuperação da Dependência Química

Organização: Associação Bauruense de Amor Exigente

Palestrantes: Luis Fernando Cauduro, Claudio Martins Nogueira, Celso Garrefa, Célia Trescato, André Luiz Ayello e Rodrigo Trescato

Local: Casa do Médico (Rua Amadeu Sangiovani 4-47 / Bauru)

Informações: Tel./Whatts (14)996274544

Inscrição Individual: R$ 50,00