Palestra vai debater importância da família na cura da dependência química
Estimativas apontam que mais de cem mil bauruenses tenham algum tipo de vício
A Record Paulista noticia, quase todos os dias, casos de venda de entorpecentes dos mais variados. E também casos de pessoas que se perdem e praticam crimes para manter os vícios. Cada vez mais, forma-se um exército de dependentes químicos.
Para discutir esse assunto, e reafirmar a importância da família na recuperação da dependência, uma palestra vai ser realizada em Bauru. O evento acontecerá no dia 14 de março, na Casa do Médico.
A palestra é uma realização da Associação Bauruense de Amor Exigente. Vão ser seis palestrantes. Veja mais na arte abaixo:
Dados alarmantes
Em 2021, a Organização Mundial da Saúde estimou que 6% da população brasileira sofria de algum tipo de dependência.
Considerando a proporção de que cada dependente afeta quatro pessoas, isso significa que mais de 30% da população é, de alguma forma, impactada pelas dependências. Isso evidencia a necessidade urgente de políticas públicas de apoio e prevenção.
Fazendo o mesmo calculo em relação à cidade de Bauru consideramos que cerca de 115 mil bauruenses tenham esse problema.
Serviço
1a. Jornada de Dependência Química
Data:14 Março.2026
Horário: 8h00 às 18h00
Assunto: O papel da família na Recuperação da Dependência Química
Organização: Associação Bauruense de Amor Exigente
Palestrantes: Luis Fernando Cauduro, Claudio Martins Nogueira, Celso Garrefa, Célia Trescato, André Luiz Ayello e Rodrigo Trescato
Local: Casa do Médico (Rua Amadeu Sangiovani 4-47 / Bauru)
Informações: Tel./Whatts (14)996274544
Inscrição Individual: R$ 50,00