Panetone é atrativo para impulsionar vendas em shopping de Bauru Promoção é válida para as compras realizadas no período de 5/12 a 24/12

A magia do natal já “tomou conta” do Boulevard Shopping, administrado pela WE9. Pensado para agraciar os clientes que estão sempre presentes no centro de compras, o Shopping preparou um presente de “dar água na boca”.

Desde o dia 5 de dezembro, os clientes que acumularem R$ 600,00 em compras serão agraciados com um delicioso panetone Lindt. A promoção é válida até às 17h do dia 24 de dezembro ou enquanto durar o estoque (limitado a um brinde por CPF).

“O Natal é a data mais importante do varejo. Não deixem de participar dessa promoção, que está irresistível!”, explica Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.

Para participar

A cada R$ 600,00 em compras nas lojas participantes, o cliente poderá trocar os cupons fiscais cadastrados por um panetone Lindt. A promoção é válida para compras realizadas e cadastradas no período de 5/12 a 24/12. Notas anteriores a essa data não serão válidas para promoção. O brinde é limitado a uma unidade por CPF, enquanto durar o estoque.

Cadastro das notas fiscais

O cadastro para participar da promoção e registrar os cupons fiscais será realizado pela internet, no site https://www.boulevardshoppingbauru.com.br/promocao. O cadastro deverá ser efetuado pelo próprio participante, por meio de envio de foto do documento de compra. Concluído o cadastro na promoção e validados os comprovantes fiscais de compras, o sistema emitirá automaticamente o voucher para retirada do brinde.

Loja de Trocas

O Boulevard Shopping disponibilizou uma loja no centro de compras para que os clientes possam efetuar a troca dos cupons fiscais pelo panetone Lindt. No local, há promotores à disposição para auxiliar no cadastro e envio das notas fiscais. A Loja de Trocas fica no piso L3, ao lado da Casa Bauducco. O horário de atendimento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Regulamento

O regulamento completo da promoção e o certificado de autorização SPA/MF estão disponíveis no site: https://www.boulevardshoppingbauru.com.br/promocao.