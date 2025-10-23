Pardinho recebe evento “Do Solo à Xícara”, neste sábado Encontro celebra a importância da natureza e da produção sustentável da região da Cuesta de Botucatu

Pardinho recebe neste sábado (25 de outubro) a quarta edição do evento “Do Solo à Xícara”, no Sítio Daniella. Com início às 8h, o evento conta com o apoio do Instituto Itapoty e do Café Pelosini, e celebra a importância do território, da natureza e da produção sustentável na região da Cuesta de Botucatu.

Segundo os organizadores, o encontro reunirá produtores, pesquisadores e parceiros comprometidos com uma nova economia da natureza, em que o solo fértil, o conhecimento e o café de qualidade se unem para impulsionar o desenvolvimento regional sustentável.

‌



O evento propõe uma jornada de conhecimento, troca de experiências, palestras e degustações voltadas à sustentabilidade, valorização da identidade local, além de ampliar o conhecimento para produção de cafés especiais.

Durante o evento, também será lançada a terceira edição do “Atlas da Cuesta”, publicação que reafirma o valor ecológico, histórico e cultural da região.

‌



O material, produzido pelo Instituto Itapoty, reúne informações, fotos, ilustrações e análises elaboradas por especialistas de diferentes áreas, destacando a importância da preservação da biodiversidade e do patrimônio natural.

O Atlas difunde o conhecimento sobre os atributos naturais e produtivos da Cuesta Paulista, reforçando a conexão entre meio ambiente, cultura e economia local.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser realizadas até esta sexta-feira (24), no link: https://forms.gle/WFJaiUczJQ96tFJf9.