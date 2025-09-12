Paschoalotto abre 1.250 vagas de emprego em Bauru e Marília Podem participar do processo seletivo candidatos com 18 anos ou mais e ensino médio completo Record Paulista|Do R7 12/09/2025 - 16h37 (Atualizado em 12/09/2025 - 16h37 ) twitter

A Paschoalotto anunciou a abertura de 1.250 novas vagas de emprego para as cidades de Bauru e Marília. São 700 oportunidades em Bauru e 550 em Marília, todas destinadas à função de operador(a) de Telesserviços e Atendimento.

Podem participar do processo seletivo candidatos com 18 anos ou mais e ensino médio completo. A iniciativa também contempla a participação de pessoas com deficiência e aposentados que buscam reinserção no mercado de trabalho.

Em Marília, os interessados podem optar pelo processo online, com envio de currículo e agendamento pelo WhatsApp (14) 3201-5642, ou comparecer presencialmente às quintas-feiras no People Center de Marília, localizado na Rua Dr. Próspero Cecílio Coimbra, 330 – Jardim São Gabriel, nos horários de 9h, 14h30 e 19h. Já em Bauru, as inscrições acontecem de forma online pelo mesmo canal de atendimento.

Os colaboradores contratados terão acesso a benefícios como salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde corporativo.

A empresa também oferece programas de incentivo à qualidade de vida, como o Wellhub, que facilita o acesso a academias, o Wellz, voltado ao cuidado com a saúde emocional, e o EduFin, focado em educação financeira.

Além disso, há licenças maternidade e paternidade estendidas, day off no aniversário e um clube de vantagens com descontos em serviços e produtos.