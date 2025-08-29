Paschoalotto promove a 20ª Feijoada da Zéza em prol da Creche Unidos para o Bem Evento está marcado para o dia 6 de setembro, em Bauru, Marília, Agudos e Ribeirão Preto Record Paulista|Do R7 29/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h32 ) twitter

A Paschoalotto realiza no próximo sábado, dia 6, das 12h às 14h, a 20ª edição da tradicional Feijoada da Zéza, evento solidário que ao longo dos anos se consolidou como uma das principais ações beneficentes da região.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a Creche e Centro Educacional Unidos para o Bem (CEUB), instituição localizada na Vila Seabra, em Bauru, que atende gratuitamente crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade.

Feijoada pode ser retirada em quatro cidades diferentes

A edição de 2025 será no formato de delivery, com marmitas de feijoada completa que servem até duas pessoas. O prato acompanha arroz, farofa, vinagrete, couve refogada e um refrigerante de 600ml. O valor é de R$ 60,00, e os convites podem ser adquiridos online, com pagamento via cartão de crédito ou pix.

Criada em 2006, a Feijoada da Zéza nasceu com o propósito de resgatar valores de cidadania e promover o bem-estar social. Ao longo das duas décadas, o evento cresceu e ganhou novas versões, sempre mantendo o compromisso de destinar integralmente os recursos arrecadados para a manutenção da creche.

‌



A verba tem possibilitado reformas estruturais, compra de uniformes e materiais escolares, aquisição de equipamentos e custeio das despesas básicas da instituição. Atualmente, cerca de 60% dos custos anuais da CEUB são cobertos com a renda obtida pelas vendas da feijoada.

A Creche Unidos para o Bem, fundada em 1974, atende 45 crianças e oferece quatro refeições diárias, cuidados com higiene e banho, além de atividades pedagógicas alinhadas à BNCC e à proposta educacional do município de Bauru.

‌



Em 2023 e 2024, o espaço passou por reformas na cozinha, revisão elétrica, melhorias na segurança e ampliação do espaço de descanso, sempre visando oferecer um ambiente seguro e acolhedor. Para 2025, o compromisso da entidade é dar continuidade à manutenção da unidade e garantir a qualidade do atendimento.

Além da venda das marmitas, o evento conta com a participação de empresas parceiras por meio de planos de patrocínio. As cotas Ouro, Prata e Bronze oferecem diferentes formas de visibilidade, incluindo divulgação em redes sociais, presença da marca em materiais oficiais e cotas de feijoadas cortesia.

‌



Essa colaboração tem sido fundamental para garantir a continuidade do projeto, fortalecendo a rede de apoio em torno da creche.

A Feijoada da Zéza poderá ser retirada em quatro cidades: Bauru (CEUB – Rua Coronel Alves Seabra, 5-78, Vila Seabra), Marília (Paschoalotto – Av. Próspero Cecílio, 330, entrada do prédio novo), Agudos (Av. João Wolber, 295, Santa Angelina) e Ribeirão Preto (Rua Antônio Fernandes Figueroa, 1400, Parque Industrial Lagoinha).

Os convites já estão disponíveis para compra no link: https://bit.ly/feijoadazeza. Empresas interessadas em apoiar a causa por meio das cotas de patrocínio podem obter mais informações diretamente com a organização pelo e-mail crecheunidos@gmail.com.