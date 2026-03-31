Páscoa Alegre traz teatro e musical para encantar o público de São Roque e região Evento acontece na Brasital até o domingo, com entrada gratuita

A Páscoa Alegre 2026 segue acontecendo e conta com uma programação cheia de alegria para as crianças e toda a família. A Brasital segue toda decorada para receber a todos, e o destaque fica para o Jardim Encantado, um espaço pensado para proporcionar um passeio especial às famílias, que poderão visitar o local de segunda a sexta, das 18h às 22h, e de sábado a domingo, das 14h às 22h. A Brasital contará com a presença de coelhinhos da Páscoa entre quarta e domingo, sempre das 19h às 22h.

Nesta semana, as atrações não param, começando na quarta-feira, dia 1º de abril, com o espetáculo de Páscoa “Ele Me Chamou”, que acontecerá às 20h30 na Brasital. O espetáculo convida o público a uma experiência emocionante ao revisitar a morte e ressurreição de Jesus Cristo pelo olhar de Maria Madalena. A narrativa acompanha sua jornada de transformação, desde o encontro com Jesus até o momento em que ouve seu nome ser chamado após a ressurreição.

‌



Além disso, na quinta-feira, dia 2 de abril, acontece o evento mais esperado da Páscoa, com a apresentação do musical A Páscoa Encantada, que acontece às 19h30, também na Brasital, e que contará com uma linda apresentação com 11 coelhinhos da Páscoa e seus amigos, encantando a todos.

E no dia 05 de abril (domingo de Páscoa), a Feira Permanente de São Roque também receberá a visita do coelhinho da Páscoa, que irá confraternizar e interagir com todos das 11h às 15h.

Todas as apresentações são gratuitas e de classificação livre.