Pavimentação de rodovia em Piratininga segue em discussão no DER Prefeito Sandro Bola foi a São Paulo, onde foram discutidos detalhes técnicos das obras Record Paulista|Do R7 28/08/2025 - 12h08 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Piratininga, Sandro Bola, e o vice-prefeito, Juninho Faria, estiveram em São Paulo, na última quinta-feira (27 de agosto), em uma agenda de trabalho organizada pelo deputado federal Carlos Sampaio.

O parlamentar acompanhou a comitiva piratiningana em reunião junto ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), onde foram recebidos pelo presidente do órgão, Sérgio Codelo.

Prefeito Sandro Bola foi até São Paulo para participar de reuniões no DER

A pauta do encontro foi a pavimentação da rodovia PTG 020, considerada uma das obras estruturantes mais aguardadas pela população. Durante a reunião, foram discutidos em detalhe os projetos técnicos necessários para a execução da obra, incluindo drenagem, geometria, pavimentação e sinalização.

Segundo os gestores municipais, todas as adequações solicitadas pelo DER foram apresentadas e debatidas, com destaque para ajustes que precisam ser feitos para que a obra avance dentro dos padrões exigidos.

‌



“Foram sinalizadas cada necessidade de mudança e correção para que esse projeto, tão importante para Piratininga, finalmente saia do papel”, destacou o prefeito Sandro Bola.

O vice-prefeito Juninho Faria também ressaltou a relevância do encontro. “Trata-se de um passo decisivo para garantir que as etapas burocráticas sejam cumpridas e que a população possa, em breve, usufruir de uma estrada pavimentada, segura e moderna.”

‌



A pavimentação da PTG-020 acontece em conjunto com a BRU-023, sendo uma nova rota pavimentada entre os municípios de Bauru e Piratininga.

A obra representa um avanço significativo para as cidades, pois além de melhorar a mobilidade urbana e a integração com a região, trará mais segurança para motoristas e pedestres que já utilizam o trecho que atualmente é de terra.

“Essa obra reduzirá custos de manutenção de veículos e abrirá novas oportunidades para o desenvolvimento econômico, e no fortalecimento do comércio e emprego local. Por isso agradecemos toda a atenção do Deputado Carlos Sampaio e também do Senhor Sergio Codelo que nos atenderam prontamente”, finalizou Sandro Bola.