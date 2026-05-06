Pederneiras anuncia programação da Feira das Nações 2026 Shows nacionais, talentos locais e a tradicional praça de alimentação em comemoração ao aniversário da cidade

Pederneiras divulga programação da Festa das Nações 2026 e promete movimentar a região. Prefeitura de Pederneiras/Divulgação

A Prefeitura de Pederneiras divulgou a programação da tradicional Feira das Nações, que vai ser realizada de 21 a 24 de maio, no Recinto de Exposições “José Augusto de Carvalho Neto”, com grandes nomes da música nacional, apresentações culturais e a tradicional praça de alimentação, além de um amplo espaço dedicado à valorização dos artistas locais.

A entrada para a Feira das Nações é gratuita e aberta a todos os públicos. Além da praça de alimentação, o evento contará com uma estrutura com parque de diversões e apresentações musicais.

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Segundo a prefeita Ivana Camarinha, a programação foi pensada para atender todos os públicos, com opções que vão desde o rock e sertanejo até o jazz, pagode e atrações infantis. Além da grade nacional, foram estruturados horários dedicados exclusivamente para que bandas e talentos da cidade possam mostrar seu trabalho ao grande público.

A prefeita destaca a importância do evento para a cultura e a economia local. “É com muita alegria que preparamos uma festa linda, segura e familiar para celebrar o aniversário da nossa amada Pederneiras. A Feira das Nações é uma tradição que une as pessoas em torno da solidariedade, fomenta a nossa economia apoiando as entidades e, este ano, reforça nosso compromisso em valorizar os nossos talentos locais, dividindo o palco com grandes artistas nacionais. Convido todas as famílias para comemorarem com a gente!”.

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Solidariedade em destaque

Um dos grandes pilares da Feira das Nações é o seu caráter beneficente. A tradicional praça de alimentação terá toda a sua renda revertida para a manutenção dos serviços de importantes instituições do município. Nesta edição, a praça será coordenada com muita dedicação pela APAE, Assistência Vicentina, Casa da Criança e pela Santa Casa. Prestigiar as barracas dessas entidades durante os quatro dias de evento é uma forma saborosa e direta de contribuir com o trabalho essencial que elas realizam por nossa população.

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A arrecadação proveniente da venda dos camarotes será integralmente destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras, fortalecendo ainda mais as ações sociais desenvolvidas no município.

Confira a programação completa com os horários previstos:

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Quinta-feira, 21 de maio

- Louvores de igrejas locais

- Abertura Oficial do Evento

- Gabriel Guedes

- Louvores de igrejas locais

- Rosa de Saron

Sexta-feira, 22 de maio

Bandas locais:

- Marasmo

- Triá

- Bad Noise

- Sr. Frog’s

- Quebra Galho

- CPM 22

- Audiohertz

Sábado, 23 de maio

- Apresentações de Danças Típicas

- Atitude 67

- Banda Amigos da Resenha

Domingo, 24 de maio

- Pederneiras Jazz Band

- Máfia do Jazz

- Orquestra Facmol

- William Simon & Thiago

- Maria Clara e JP (Show Infantil)

Feira das Nações: Um Legado de Pederneiras

A Feira das Nações, um dos eventos mais emblemáticos de Pederneiras, teve seu início em 1977 sob a gestão do prefeito Waldomiro Fernandes Mateus. Nascida no coração da Praça da Matriz, a festividade se transformou no principal marco do calendário cultural e no maior atrativo turístico da cidade. As escolas, adornando barracas entre as árvores, prestavam homenagem aos imigrantes árabes, espanhóis, italianos, japoneses, letos e portugueses que escolheram Pederneiras como lar.

Em 1983, durante o mandato de Giácomo Metódio Bertolini, foi erguido o Recinto de Exposições “José Augusto de Carvalho Neto” para acolher a celebração. Contudo, com o tempo, o espírito original que unia a comunidade em uma celebração de suas raízes multiculturais começou a se dissipar.

A virada veio em 2005, quando Ivana Maria Bertolini Camarinha assumiu a prefeitura e promoveu uma revitalização da Feira das Nações. Reconhecendo a singularidade do evento, ela reacendeu a chama da tradição, recriando a atmosfera poética que havia inspirado a festa. Uma cidade cenográfica foi construída, e as tradições culinárias e danças típicas foram revividas, reforçando o vínculo das famílias com seus ancestrais e os fundadores da cidade.

Desde então, a Feira das Nações passou por diversas adaptações para melhor atender o público, que agora se estende além das fronteiras de Pederneiras, atraindo visitantes de cidades vizinhas e fortalecendo seu status como um evento de significativa importância cultural e social.