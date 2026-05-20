Pompeia sobe para 4° lugar no ranking brasileiro de qualidade de vida Município paulista está entre as cinco melhores cidades do país no Índice de Progresso Social (IPS) 2026

Pompeia conquistou destaque nacional ao subir da 9ª para a 4ª posição no ranking brasileiro de qualidade de vida do Índice de Progresso Social (IPS) 2026, ficando entre as cinco melhores cidades do país.

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Para o prefeito Diogo Ceschim, o resultado mostra que a cidade está avançando no caminho certo.

“Esse reconhecimento é fruto do trabalho coletivo de toda a cidade. Ainda temos desafios, mas esse resultado mostra que Pompeia segue evoluindo, com planejamento, responsabilidade e foco nas pessoas”, destacou.

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A administração municipal também reforça que o resultado está alinhado com iniciativas de planejamento de longo prazo, como o projeto Visão Pompeia 2038, que projeta o desenvolvimento da cidade até o centenário do município.

O avanço no ranking nacional é visto como um reconhecimento ao trabalho desenvolvido em diferentes áreas e ao esforço conjunto da população para tornar Pompeia cada vez melhor para viver.