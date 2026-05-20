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Pompeia sobe para 4° lugar no ranking brasileiro de qualidade de vida

Município paulista está entre as cinco melhores cidades do país no Índice de Progresso Social (IPS) 2026

Record Paulista|Do R7

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Pompeia conquistou destaque nacional ao subir da 9ª para a 4ª posição no ranking brasileiro de qualidade de vida do Índice de Progresso Social (IPS) 2026, ficando entre as cinco melhores cidades do país.


Para o prefeito Diogo Ceschim, o resultado mostra que a cidade está avançando no caminho certo.

“Esse reconhecimento é fruto do trabalho coletivo de toda a cidade. Ainda temos desafios, mas esse resultado mostra que Pompeia segue evoluindo, com planejamento, responsabilidade e foco nas pessoas”, destacou.


A administração municipal também reforça que o resultado está alinhado com iniciativas de planejamento de longo prazo, como o projeto Visão Pompeia 2038, que projeta o desenvolvimento da cidade até o centenário do município.

O avanço no ranking nacional é visto como um reconhecimento ao trabalho desenvolvido em diferentes áreas e ao esforço conjunto da população para tornar Pompeia cada vez melhor para viver.

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