Portugal Fest chega a São Roque com feira gastronômica, shows, danças típicas e muitas atrações Cidade sediará quatro dias de festa com o melhor da culinária, da cultura e das tradições portuguesas

De 20 a 23 de novembro, São Roque será o palco de uma imersão cultural com toda a magia e sabores de Portugal. Pela primeira vez, o Portugal Fest desembarca na cidade com quatro dias de celebração da gastronomia, música e dança portuguesas. O evento, que acontecerá no Recanto da Cascata, tem entrada gratuita, e vai oferecer uma experiência inesquecível para todas as idades.

A música será o coração Portugal Fest, com apresentações que vão do fado ao samba, passando pelos ritmos folclóricos portugueses. Entre os destaques que subirão ao palco estão:

· Ciça Marinho e seu Trio de Fado – Uma das maiores intérpretes do fado contemporâneo, Ciça se apresenta com seu trio interpretando clássicos do gênero e canções de grandes nomes da música portuguesa.

· Letícia Ferreira - Com uma carreira consolidada, se destaca pela sua versatilidade e pela forma autêntica de interpretar o fado, sempre com um toque de sofisticação e paixão.

· Ana Carla Lemos – Fadista de renome, traz o fado em sua essência, com a entrega e a emoção que caracterizam as grandes intérpretes do gênero.

· Lisboa Tres Tons –Formado por músicos consagrados, o trio mistura o fado com outras influências da música portuguesa, criando uma fusão única de estilos.

· Quintal do Samba – Projeto mistura samba brasileiro com influências da música portuguesa, criando um ritmo alegre e contagiante para celebrar a amizade cultural entre Brasil e Portugal através da música.

· Banda Alma Lusíada – O grupo é formado por músicos experientes que buscam reviver ritmos tradicionais portugueses como o vira, a moda, o fado e o corridinho.

· Chico Fernandes – Um dos músicos mais respeitados da cena portuguesa contemporânea tem repertório com músicas populares e tradicionais de Portugal.

· Sérgio Borges - Fadista e compositor, apresenta o fado em uma vertente contemporânea que mistura o fado tradicional com arranjos modernos.

· Rancho Folclórico Lusitano – Grupo preserva e divulga as tradições culturais de Portugal através de danças e músicas típicas, levando o público a uma imersão nas danças populares como o vira, o fado de salão e o corridinho.

· Os Tugas nas Concertinas – Grupo de músicos que se dedicam a preservar a música popular portuguesa, especialmente os ritmos tradicionais da concertina.

O melhor dos sabores de Portugal

Já, os amantes da boa gastronomia poderão saborear pratos típicos elaborados por vários restaurantes que reúnem o melhor da culinária portuguesa. Os amantes de bacalhau poderão apreciar versões do pescado como Bacalhau à Brás, Bacalhau com Natas, Bolinhos de Bacalhau, Punheta de Bacalhau, Arroz de Bacalhau e o Bacalhau que Nunca Chega, uma deliciosa combinação do peixe com vários ingredientes.

Outros destaques com ingredientes do mar são o Polvo à Lagareiro, o Camarão ao Champagne e as Pataniscas (tempurá de peixe).

Para o cardápio ficar completo tambpem serão servidos Leitão à Bairrada, Alheira, Bifanas, Prego, Tosta de Alheira, Arroz de Pato, de Cordeiro ou Linguiça e Batata à Zé do Pipo.

Para sobremesa, além dos tradicionais Pastéis de Belém, os visitantes poderão se deliciar com doces típicos portugueses, degustar vinhos selecionados e Chopp Germânia.

Cultura e artesanato

O Portugal Fest também terá uma Feira Criativa com marcas autorais e artesãos que apresentarão peças de design independente, joias, acessórios e artigos de decoração. Entre as marcas confirmadas estão: Geomectra Joias, Caco Kids, Cafofo Crochê, Paralelo 23 – Souvenirs, Luciana Pontes Joias, Ateliê Carol Lucatelli, Moní Óculos e Artes da Mar.

Diversão para as crianças

O festival também será um programa perfeito para as crianças que terão um espaço de recreação especial, comandado pela equipe do Circus Soul, com brincadeiras, jogos, apresentações circenses e muitas atividades interativas para divertir os pequenos.

Com o apoio da Prefeitura de São Roque, o Portugal Fest conta com parcerias de peso como a Cervejaria Germânia, Studio Caan e a Cidadania de Portugal, que ajudarão a transformar o festival na maior celebração portuguesa do interior paulista.

Portugal Fest – Edição São Roque

Data: 20, 21, 22 e 23 de novembro

Horário: a partir das 11h, todos os dias.

Local: Recanto da Cascata – São Roque/SP

Entrada gratuita